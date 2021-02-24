7 إطلالات شبابية للصبايا من كايلي جينير

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 فبراير 2021 07:35 مساءً - هي صغرى شقيقات كاردشيان وأكثرهن دلالاً وثروة فهي المليارديرة الأصغر في العالم فكل الأحداث تصل باكراً أي قبل النضوج لديها فلقد حصلت في سن يافعة على كل ما تريد من ثروة وحب وعمل تحبه وذاقت الأمومة في سن مبكرة. تتمتع كايلي بذوق عصري لا يخلو من الأنوثة التي تعرف إظهارها ممتزجة مع الشقاوة. إليك الخليج 365 سبع إطلالات شبابية لـ كايلي جينير لتستوحي منها اسليب جديدة ستتتجرأين ربما لأول مرة على اتباعها.



1- جربي الأصفر والخردلي معاً على طريقة كايلي:

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يعتبر هذان اللونان من أحدث اتجاهات ربيع وصيف 2021 ويمكنك تنسيقهما على طريقة كايلي في لوك واحد. حرصت كايلي على ارتداء بلوزة خردلية مع سترة بومبير صفراء وانتعلت حذاء عالياً بكعب شاهق لمزيد من الأنوثة.

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2- السترة ال oversized



جربي على مثال كايلي ارتداء سترة ضخمة كبيرة الحجم نسبة الى قياسك مع حقيبة نيود من بوتيغا فينيتا مزودة بسلسال ضخم ذهبي وضعي نظارات مستطيلة بإطار أبيض عصري.

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3- حقائب الميكرو

احملي على طريقة كايلي حقائب الميكرو المزودة بسلسال كهذه الحقيبة المميزة من هرميس وضعي طلاء فرنش بلون فوسفوري على الأطراف للوك عصري سبابي.

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4- الوشاح

ضعي الوشاح على راسك كما فعلت كايلي عندما ظهرت ببزة رياضية بيج مع حذاء رياضي أبيض وعقدت على راسها وشاحاً من الحرير المطبع وحملت بيدها حقيبة جلدية باستيل مزودة بسلسال عريض من ميوميو.

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5- جربي تصاميم مارين لاسير



تحب كايلي شراء تصاميم مستدامة ومن ابرز المصممين الذين تعتمدهم في إطلالاتها النهارية تلك التي تعود للمصممة مارين لاسير والمستوحاة من أطوار القمر.

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6- لم لا تضعين الحزام الحقيبة مثل كايلي؟



تحب كايلي التصاميم المبتكرة التي تحمل شيئاً مميزاً فنراها في هذا اللوك بفستان أسود محتشم وقد اضفات حزاماً جلدياً عريضاً مزوداً بمحفظة نقود من ديور. وارتدت الأساور الذهبية المتعددة بيد واحدة. كما لفتتنا تسريحة شعرها التي جعلتها على شكل جديلة طويلة معقوصة الى الوراء.

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7- الحذاء البلكسي الشفاف مع الـ"بودي سوت"



تحب كايلي هذا النوع من الأزياء فقد ترتدي زي البودي سوت النيود مع حذاء من البلكسي الشفاف وتضع نظارات قناع كبيرة أو نظارات تزلج زجاجية ملونة لإدخال طابع الحداثة على لوك مميز يعتبر من سمات تفرد الأخوات كردشيان به.

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