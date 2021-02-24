قفاطين وجلابيات مغربية من سكينة بوزيد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 فبراير 2021 07:35 مساءً - سكينة بوزيد، يوتيوبر ومؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي وممثلة، قدمت العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية في مشوارها الفني، وعلى الصعيد الشخصي تمتاز باختيار أجمل تصميمات الأزياء المغربية المناسبة لجميع الفتيات العربيات، لذا رصدنا لكُنَّ من وحيها عدة تصميمات لقفاطين وجلابيات يمكنكن اعتمادها في مشاويركن القادمة.



قفاطين شتوية ناعمة من سكينة بوزيد

قفاطين شتوية ناعمة



لأن القفطان يُعَدُّ من القطع الأكثر دفئاً في فصل الشتاء، فلا تترددي في اعتماده لهذا الموسم، ولتصميمات مميزة تأنقت سكينة بوزيد بقفطان من المخمل الأحمر المطرز بالذهبي والأحمر في الجزء العلوي وفي المنتصف، مع الأكمام الطويلة مكشوفة الأكتاف للمسة عصرية وجذابة، وفي إطلالة أخرى أكثر بساطة اختارت سكينة بوزيد قفطاناً أسود مطرزاً بالذهبي ومُكملاً بخطوط الشراشيب في الصدر مع فستان لامع وأنيق، وفي الإطلالة الثالثة نسقت قفطاناً من الساتان الأصفر المطرز بالفضي والأبيض مع الحزام المحدِّد للخصر وفتحة جانبية في الأسفل لمظهر مناسب للمناسبات.

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سكينة بوزيد بالقفاطين المطرزة

سكينة بوزيد بالقفاطين المطرزة



تعتمد الكثيرات من النساء على القفاطين المطرزة في مظهرهن بشكل كبير؛ حيث توفِّر لهن المزيد من الأناقة والتألق، لذا أطلت سكينة بوزيد بقفطان أخضر مصمم بقماش شفاف مطرز بالذهبي على التصميم بأكمله مع فستان أخضر من الساتان، وأكملت الإطلالة بإكسسوار الشعر الذهبي، ولإطلالة أكثر بساطة ظهرت بقفطان باللون البيج مطرز بالزهور الملونة مع حزام الخصر الذهبي، وأكملت مظهرها بإكسسوارات ناعمة لأناقة مثالية، فيما ارتدَتْ قفطاناً بدرجة الفيروزي الفاتحة مطرزاً بالذهبي ومصمماً بأكمام شفافة لمظهر حيوي مناسب للشابات.

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جلابيات مغربية للإطلالات البسيطة

جلابيات مغربية



تُعَدُّ الجلابية المغربية من القطع اليومية المناسبة في التجمعات العائلية بشكل كبير؛ حيث توفر الراحة والأناقة والحشمة، ومن وحي سكينة بوزيد يمكنك اعتماد عدة تصميمات؛ حيث تألقت بجلابية مصممة باللون الأزرق النيلي المصممة بأكمام واسعة ومطرزة بالذهبي على امتداد الأكمام وفي الخصر لأناقة لافتة، وتزينت بجلابية فوشيا ناعمة مزينة بقماش الشيفون ومطرزة بالذهبي في الأطراف العلوية لإطلالة فاخرة وحيوية.

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