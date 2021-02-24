أجمل تسريحات الشعر المستقيم المرفوعة والمنسدلة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 فبراير 2021 07:35 مساءً - تعد تسريحات الشعر المستقيم من أكثر تسريحات الشعر أناقة وجمالاً، فهي تمنح المرأة إطلالة أنثوية ناعمة تلائم كافة الأوقات. لكن قد تحتاج هذه التسريحات أحياناً، الى استخدام بعض الحيل والأكسسوارات لتصبح أكثر تجدداً وتميزاً. لذلك، نرصد لك في هذا المقال، مجموعة من أجمل تسريحات الشعر المستقيم بلمسة عصرية تضمن لك مظهراً أنيقاً وغير مملّ، لتختاري من بينها ما يناسبك.



تسريحة الشعر المستقيم نصف المرفوع بسلسلة

تسريحة الشعر المستقيم نصف المرفوع بسلسلة (الصورة من إنستغرام)



إذا كنت ترغبين في إحدى تسريحات الشعر المستقيم الأنيقة والمريحة جداً، فإن تسريحة الشعر المستقيم نصف المرفوع بسلسلة ملتوية مزينة بأكسسوار ذهبي، تعد خياراً مثالياً لك، فهي تريحك من الخصلات المنسدلة على الوجه، وبإمكانك اعتمادها في الأيام العادية والمناسبات على حد سواء، إضافة الى أنها تناسب جميع أطوال الشعر، خصوصاً الشعر القصير الذي يصل الى حدود الكتفين.

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تسريحة الشعر المستقيم المنسدل مع الغرة الجانبية المسحوبة

تسريحة الشعر المستقيم المنسدل مع الغرة الجانبية المسحوبة (الصورة من إنستغرام)



إذا كنت من صاحبات الشعر الطويل، بإمكانك اعتماد تسريحة الشعر المستقيم المنسدل، مع الغرة الجانبية المسحوبة وراء الأذن، فهي تسريحة ناعمة جداً وأنيقة وتوفر للمرأة إطلالة رومانسية هادئة في كل الأوقات.

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تسريحة ذيل الحصان فائقة الارتفاع والاستقامة

تسريحة ذيل الحصان فائقة الارتفاع والاستقامة (الصورة من إنستغرام)



تسريحة ذيل الحصان غنية عن التعريف، كونها من أكثر تسريحات الشعر انتشاراً بين النساء، نظراً الى جمالها وأناقتها، لذلك بإمكانك اعتماد تسريحة ذيل الحصان فائقة الارتفاع والمستقيمة. وإذا لم يكن شعرك طويلاً بما يكفي، بإمكانك إضافة عدد قليل من وصلات الشعر.

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تسريحة الشعر المستقيم مع عصابة الشعر

تسريحة الشعر المستقيم مع عصابة الشعر (الصورة من إنستغرام)



للحصول على مظهر مميز وإطلالة جذابة، بإمكانك اعتماد تسريحة الشعر المستقيم المنسدل مع الأطراف الملفوفة نحو الخارج، وتزيينها بعصابة رأس لؤلؤية مميزة، خصوصاً أن اللؤلؤ يعد من أكثر أكسسوارات الشعر انتشاراً، فهي موضة رائجة جداً في الوقت الحالي.

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تسريحة ذيل الحصان المنخفضة والمستقيمة

تسريحة ذيل الحصان المنخفضة والمستقيمة (الصورة من إنستغرام)



عندما تريدين تسريحة شعر أنيقة ومريحة تناسبك في أوقات النهار والمساء على حد سواء، فكري في تسريحة ذيل الحصان المستقيم الطويل للغاية، والتي بإمكانك الحصول عليها في المنزل، من خلال جمع شعرك كله عند مستوى الرقبة، وأخذ خصلة من شعرك للف الذيل والحصول على لمسة نهائية رائعة، مع الحرص على استخدام منتجات الشعر المناسبة المضادة لتجعد الشعر.

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