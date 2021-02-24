هالة صدقي عن مشكلاتها مع زوجها: استغل شهرتي والولاد دفعوا التمن

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وصفت الفنانة هالة صدقي، المشكلات التي تعرضت لها مع زوجها الفترة السابقة، بأنها كانت «نوع من الاستفزاز.. أو هو ممكن عايز يتواصل معايا وأنا رافضة، فده بيعمله استفزاز.. والضربة الأخيرة دي استغلال إنه أنا مشهورة، واللي دفع التمن للأسف هم الولاد».

موقف إنساني تجاه والد زوجها

وعن رعاية «حماها»، وقت مرضه، وتبرعها بالدم له، رغم الخلاف مع زوجها، قالت «صدقي»، في لقاء مع برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية مفيدة شيحة، وسهير جودة، الأربعاء: «معلش.. بس لما نخش في حياة وموت مينفعش، وأولادي ربنا يعوضهم.. والموقف ده يعلمهم التسامح، وإنه حتى لو ليك عدو، وأإت تقدر تساعده وتنجيه تعمله.. هي دي الرجولة والإنسانية.. وأنا عملت كدة من غير ما أفكر».

وتابعت: «أنا وأخويا كنا في العربية، ولم نفكر، على طول ذهبنا إلى المستشفى لأنه دي الإنسانية.. لو واحد محتاج انقذيه، وبعدين روحي حاربيه».

زوجها يعتذر لها

أما بالنسبة لاعتذار زوجها لها فيما بعد، فقالت: «لما بيكون فيه تشهير وتقطيع الناس بتشوف ده.. لكن لما بيكون فيه رد اعتبار ليكي واحد في المية فقط بيشوفوا ده.. والحقيقة أنا مكنتش منتظرة منه اعتذار، وأنا لم أعلن ده.. أنا عملت ده عشان ربنا رغم إننا لسة في حرب ولسة في قضايا».

الرجل الشرقي والمرأة الناجحة

وشددت على أن الرجل الشرقي لا يحب المرأة أن تكون ناجحة أكثر منه، لافتة إلى أن بعض الناس ينجحون في عمل التوازن النفسي، والرجل لديه تصالح مع نفسه، وهو شخص ناجح، وفي هذه الحالة يكون الرجل لديه راحة نفسية، ولا تحدث أي مشاكل.