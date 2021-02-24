11 معلومة عن «مازن» المدان في قضية منة عبد العزيز.. والدته محفظة قرآن

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عقب أشهر من التحقيقات والتحريات، قضت، اليوم المحكمة الاقتصادية، على كلٍ كم من مازن إبراهيم وشيماء شاكر، بطلي واقعة منة عبد العزيز الشهيرة، بالحبس عامين مع الشغل لكل منهما، لإدانتهما بالاعتداء على قيم وآداب المجتمع، وذلك عن طريق نشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة، ومنها فيديو واقعة اغتصاب فتاة الـ«تيك توك» منة عبد العزيز، فضلاً عن تغريم كل منهما مبلغ 200 ألف جنيه، في الدعوى المقامة ضدهما من المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع.

وكان اسم «مازن» تردد بقوة ضمن المتهمين في واقعة الاغتصاب، خاصة أنه كان تجمعه علاقة صداقة بالفتاة، حيث روى مازن، خلال التحقيقات من قبل ببداية تعارفهم، حيث أكد حينها انه قابلها للمرة الأولى في عيد ميلاد، في كافيه بمنطقة المهندسين، لتتجدد اللقاءات بينهما حتى وصلت للعلاقة الغير شرعية

ويرصد «هن» معلومات عن مازن إبراهيم خلال السطور التالية:

- يدعى مازن إبراهيم الطاهر.

- ‏في منتصف العقد الثالث من العمر.

- مشهور وسط زملاءه ب «المميز»

- ‏ولد في المنيل ثم انتقل للعيش في منطقة الهرم برفقة أسرته.

- والده يعمل في شركة عقارات بالشيخ زايد.

- والدته مُحفظة قرآن.

- شقيقته تدرس في كلية الفنون الجميلة، وشقيقه الأصغر في المرحلة الإعدادية.

- تلقى تعليمه قبل الجامعي في مدرسة القومية بالعجوزة، فكان من الأوائل حتى المرحلة الثانوية.

- رسب في المرحلة الثانوية عامين على التوالي، حتى حصل على مجموع 51% ما جعله يلتحق بمعهد نيو كايرو في منطقة التجمع.

- لديه العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيتابعه على موقع «فيس بوك»، أكثر من 5 آلاف صديق، و350 ألف متابع على موقع «إنستجرام».

- أكد خلال التحقيقات أنهما أقاما علاقة غير شرعية وعاشرها نحو 6 مرات لمدة شهر تقريبًا في شقق كان يستأجرها.