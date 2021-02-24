قصة زواج ليلى فوزي من عزيز عثمان: أكبر مني بـ30 سنة وكنت بقوله عمو

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«بطلوا ده واسمعوا ده، ياما لسة نشوف وياما، الغراب يا وقعة سودة، جوزوه أحلى يمامة».. كانت تلك كلمات إحدى أغنيات الفنان الراحل عزيز عثمان، في فيلم «لعبة الست»، متهكمًا على الفنان نجيب الريحاني، بزواجه من الفنانة تحية كاريوكا، خلال أحداث الفيلم.

ويتزامن اليوم 24 فبراير، مع الذكرى الـ66 على رحيل الفنان، عزيز عثمان، الذي اشتهر بالأدوار الكوميدية والفكاهية، خلال الأعمال السينمائية، والذي وقع في حُب وغرام جميلة الجميلات، ليلى فوزي، رغم كونه كان يكبرها بأكثر من 30 عامًا.

وخلال السطور التالية، يُقدم «هُن»، قصة ارتباط وزواج الفنان عزيز عثمان، والفنانة ليلى فوزي، بمناسبة ذكرى وفاته.

كان خبر زواج الفنانة ليلى فوزي من الفنان عزيز عثمان، مفاجأة للجميع داخل الوسط الفني، بأكمله، فقد كانت تناديه بـ«عمو عزيز»، فضلًا عن فارق العمر الذي تخطى الثلاثين عامًا، وتحدثت الفنانة عن كواليس علاقتها وزاجه منه، خلال اللقاءات التلفزيونية والصحفية، إذ وصفته بأنها كانت فرصة لن تعوض.

وقالت الفنانة في سرد كواليس علاقتها بالفنان عزيز عثمان: «كان يكبرني بأكثر من 30 سنة، ووافقت لأننى أحببته بالإضافة إلى أن والدى كان يرفض أي عريس تقدم لي، ووالدتي لم تكن موافقة على الأمر».

وتابعت الفنانة قائلةً: «رأيت في هذا الزواج خروجًا من سجن والدي، ولم أدرك خطورة ما أقدمت عليه إلا بعد الزواج ثم تزوجته لمدة 5 سنوات، وتطلقت منه بعد أن شعرت بأنه لا يوجد حياة بيننا».

كان تعتقد الفنانة بأنها ستخرج من سجن والدها بالزواج من الفنان عزيز عثمان، ولكنها ذاقت مرارة العيش معه، قائلةً: «حل محل والدى فى كل تصرفاته، وكنت اعتقد فى البداية أن اختيارى جاء صحيحا، ولكننى فقدت السعادة منذ أن تزوجته، ورددت قائلة، إيه الهبل اللى عملته ده» .