خطوبة «عرسان أطفال» تثير السخرية.. «ده بجد؟» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو مدته لا تتجاوز الدقيقة، أثار جدلا واسعا على مدار الأيام القليلة الماضية، بعدما ظهر خلاله الاحتفال بخطوبة طفل وطفلة أعمارهما لا تتعدى السن القانونية، حيث بدا عليهما ملامح الطفولة بشكل واضح.

وخلال المقطع المتداول ظهرت الطفلة «العروس» وهي مرتدية فستان سواريه «كات» دون أكمام باللون الروز، مع وضع ماكياج كامل، فيما ارتدى الطفل «العريس» بدلة باللون بدلة من اللون الكُحلي وأسفلها سترة بلون فستان العروس ذاته.

وظهرا الطفلان، وهما يُطعمان بعضهما بحلوى الاحتفال بالخطوبة، وسط الحضور على أنغام إحدى الأغنيات الشعبية.

دا بجد ولا بتهزروا

وسرعان ما لاقى الفيديو، انتشارا واسعا، إذ نال تفاعل وانتقاد وسخرية الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فجاء من بين التعليقات، «هو ده بجد ولا بتهزروا، يا لهوي عليهم مسن هنا سنجل، خليكي انتي كده ترفضي عرسان وتموتي بحصرتك».

تفاصيل ظهور الفيديو

نال الفيديو انتشارا واسعا عبر منصة الفيديوهات «تيك توك»، إذ قام بنشره للمرة الأولى حساب يحمل اسم «يوسف بوب»، مالكه طفل صغير، حيث يقوم بتصوير العديد من الفيديوهات الخاصة به، ومن ثم نشرها عبر حسابه.

وجاء نشر مقطع فيديو خطوبة الطفلين، منذ 6 أيام، ومن ثم أعاد الطفل «يوسف» نشره عدة مرات مرة أخرى، إذ لاقي تفاعلا كبيرا من قبل متابعيه الذي يصل عددهم إلى 1700.