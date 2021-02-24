لاختيار شريك الحياة.. نصائح منة فضالي للفتيات: كوني أنانية ومزعجة وشريرة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو لها وأرفقته بمجموعة من النصائح الموجهة للفتيات عن اختيار شركاء حياتهن.

وظهرت «منة»، في مقطع الفيديو وهي واقفة أمام المرأة معلقة عليه: «كوني مغرورة حتى يبتعد عن طريقك كل رجل ضعيف.. كوني باردة لا تجعلي رجل يفعل من أجلك أشياء بسيطة لا تناسبك».

وتابعت منة فضالي في نصائحها عن اختيار شريك الحياة: «كوني مزعجة.. متطلبة.. أنانية.. شريرة لا يتحملك إلا ذلك الرجل الذي أعماه عشقك عن إزعاجك».

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات على نصائحها للفتيات كان من بينها: «وهنجيبه منين ده» وردت عليها الفنانة منة فضالي: «موجودين بس ننقي»، وفي تعليق متابعة أخرى: «أحلى كلام أنا موافقة جدًا» وردت عليها «منة»: «هو كده».

مواصفات فتى أحلام منة فضالي

وكانت الفنانة منة فضالي كشفت عن مواصفات فتى أحلامها خلال لقاء إعلامي سابق لها: «يكون مجنون ومطرقع.. عشان ساعات بكون عاوزة أسافر دلوقتي أو أخرج دلوقتي .. أو ممكن أكل كشري 3 الفجر.. ويكون كريم عشان أنا مبذرة».

واستطردت منة فضالي عن فتى أحلامها: «مش شرط يكون غني .. بس يكون مقتدر يعيشني مظبوط ويقدر يفتح بيت والأهم من دا كله يكون أنه بيحترمني ويحبني ويحب ماما».

آخر أعمال منة فضالي

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي مشاركتها في مسلسل «سكن البنات» من بطولة وفاء عامر، آيتن عامر، منذر رياحنة، دينا، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، هدير الديب.