أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر تناول هذه الأطعمة حال إصابتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تصميم- مايكل عادل

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

تناول الأطعمة المصنعة في حال إصابتك بفيروس كورونا

عادة قد يغفل عنها الكثيرون رغم أهميتها في زمن كورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

تناول الأطعمة المصنعة يضعف الجهاز المناعي.

كيف نحمي أنفسنا؟

تناول الأطعمة الطبيعية يوميا لتقوية المناعة والوقاية من فيروس كورونا.