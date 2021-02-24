كورونا اليوم : 200 جنيه ثمن جرعتي اللقاح.. وارتداء الكمامة مستمر حتى 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

هل ستستمر معنا الكمامة حتى 2022؟

في حين باتت الكمامة هي السمة الأبرز لأغلب سكان الكرة الأرضية في هذا العام مع تواصل تفشي فيروس كورونا، إلا أن هذا القناع على ما يبدو سيكمل معنا حتى 2022، بحسب أشهر أطباء أمريكا.

فقد قال كبير مستشاري الرئيس بايدن الطبيين، ومدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، إن من المحتمل أن نظل بحاجة لوضع الكمامات في عام 2022 حتى مع تخفيف قيود أخرى مفروضة لمكافحة كوفيد19.

كورونا ودرجة الحرارة.. هل يكبح الصيف انتشار الفيروس؟

يواصل العلم والعلماء حول العالم ماراثون الأبحاث لكشف غموض فيروس كورونا المستجد الذي أنهك البشرية، مخلفاً أكثر من 2.5 مليون، ويعتبر فهم تأثير التغيرات الموسمية في درجات الحرارة على انتقال الفيروس من أكثر الأمور أهمية لمعرفة مدى انتشار الفيروس بالسنوات المقبلة.

وفي هذا الشأن، افترض باحثون أميركيون من معهد كريستينا لي براون للبيئة بجامعة "لويزفيل"، وكلية الطب بجامعة "جونز هوبكنز"، ومركز الذكاء الاصطناعي المشترك بوزارة الدفاع الأمريكية، وآخرون، أن درجة حرارة الغلاف الجوي ستؤثر أيضاً على انتقال الفيروس.

كما قارن الباحثون بيانات درجات الحرارة المنخفضة اليومية والحالات المسجلة لكوفيد 19 في 50 دولة في نصف الكرة الشمالي، بين 22 يناير (كانون الثاني) و6 أبريل (نيسان) من عام 2020. وأظهر بحثهم، الذي نُشر هذا الأسبوع في دورية "بلوس وان"، أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى انخفاض حالات الإصابة الجديدة.

وأظهر تحليل البيانات لما بين 30 و100 درجة فهرنهايت، أن زيادة درجة واحدة فهرنهايت في درجة الحرارة اليومية ارتبطت بانخفاض بنسبة 1% في معدل الزيادة في حالات كورونا، بينما تسبب انخفاض درجة الحرارة بدرجة واحدة في زيادة المعدل بنسبة 3.7%.ومن خلال تحليل البيانات في وقت مبكر من الجائحة، تم الحصول على النتائج قبل أن يظهر تأثير واضح لعمليات الإغلاق أو الجهود الاجتماعية الأخرى لاحتواء الفيروس. وفق ما ذكر موقع " العربية".

200 جنيه ثمن جرعتي اللقاح

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن هناك 65% من مواطني مصر تحت عمر 30 عامًا ومن فوق 30 عامًا يتجاوز 35-40 مليون، مشيرة إلى أن مصر عملت تعاقدات لوصول 100 مليون جرعة للقاح كورونا تكفي 50 مليون مواطن.

وأضافت "زايد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "ON E"، أن رسوم الحصول على اللقاح للقادرين لن تزيد على 200 جنيه للحصول للجرعتين، موضحة: "أنا لو مواطن ولست مدرجًا ضمن فئة غير القادرين ولدي ظروف معينة وحالة في هذه الفترة الزمنية وغير قادر في لحظة الحصول على اللقاح على توفير رسم 200 جنيه يتم عمل تقرير في مكتب معين سيحصل بموجبه على إعفاء".

وتابعت: "رسوم الحصول على اللقاح للقادرين بهدف وجود استدامة في توفير اللقاح، قائلة: "عشان الاستدامة لأننا لسه ما نعرفش اللقاح ده هيبقى مرة واحدة، ولا سنويًا، لكن أؤكد أنه لا يمكن أن تكون القدرة المادية عائقًا أمام المواطن للحصول على اللقاح ".