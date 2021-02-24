8 أمور قد تحدث لك عند ابتلاع العلكة.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

العلكة مادة ناعمة مطاطية مصممة للمضغ، ولكن عند ابتلاعها دون قصد، فإن الجهاز الهضمي لا يستطيع هضمها بسهولة، فضلا عن احتوائها على العديد من الملينات والمواد الحافظة، التي تؤدي إلى الإصابة بالعديد من المخاطر الصحية مثل: انسداد الأمعاء، والصداع النصفي، وزيادة الوزن، وغيرها.

لذا نستعرض لكم في السطور التالية، أهم المشاكل الصحية التي تسببها ابتلاع العلكة، وفقا لما جاء في موقعي "healthline "، و"eatthis":

- انسداد الأمعاء:

في حالات نادرة، يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من العلكة المصحوبة بالإمساك، إلى انسداد الأمعاء، لذا يجب تجنب ابتلاع العلكة بشكل متكرر خاصة عند الأطفال.

- اضطرابات الجهاز الهضمي:

يوضح الباحثون، أنه يمكن لابتلاع العلكة بشكل متكرر إلى الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي مثل: ألم البطن، والغازات، والإسهال، والإمساك المزمن، وتقرحات الفم.

- زيادة الوزن:

تتكون العلكة من البوليمرات والراتنجات ومواد بلاستيكية تضر بصحة المعدة، فضلا عن احتوائه على الملينات، والزيوت النباتية، والألوان والمواد الحافظة والسكريات، التي تؤدي إلى زيادة الوزن بشكل ملحوظ.

- احتمالية الإصابة بالسرطان:

يعد هيدروكسيتولوين بوتيل"BHT"، أحد مضادات الأكسدة التي تضاف إلى العديد من الأطعمة المصنعة كمادة حافظة، وقد أشارت بعض الدراسات على الحيوانات إلى أن الجرعات العالية منه يمكن أن تسبب الإصابة بالسرطان.

- متلازمة القولون العصبي:

يمكن للكحوليات السكرية الموجودة في العلكة التي تسمي "فودماب"، أن تؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي.

- تسوس الأسنان:

تضر العلكة المحلاة بالسكر أسنانك، وذلك لأن البكتيريا السيئة في الفم تهضم السكر، ما يتسبب في زيادة كمية البلاك على أسنانك، وبالتالي تسوس الأسنان مع مرور الوقت.

- اضطراب الفك الصدغي:

قد يؤدي أيضا المضغ المستمر إلى حدوث مشكلة في الفك تسمى "اضطراب الفك الصدغي"، التي تسبب الألم عند المضغ.

- الصداع النصفي:

ارتبط مضغ العلكة بالصداع، ووجدت إحدى المراجعات الحديثة، أن هناك وجود صلة قوية بين مضغ العلكة بانتظام والصداع النصفي وصداع التوتر، لدى الأشخاص المعرضين لهذه الحالات، لذا ينصح بتجنب مضع العلكة.