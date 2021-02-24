5 أطعمة مُرة يجب أن يشملها نظامك الغذائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي:

في عالم الطهي، الأطعمة المرة هي التي يتم تجاهلها دائمًا، يسيل لعابنا على الحلويات وغالبًا ما نتوق إلى الأطباق اللذيذة، لكن الأطعمة المرة بالكاد تجد من يأخذها نظرًا لنكهتها القوية، ومع ذلك، فإن الأطعمة المرة مغذية بشكل لا يصدق ويمكن أن تحسن صحتك وتحميك من العديد من الأمراض.

سنخبرك في هذا التقرير عن سبب أهمية تناول المزيد من الأطعمة المرة وما هي أفضل الخيارات، وفقا لـ" timesofindia".

كيف يمكن للأطعمة المرة أن تحسن مناعتك

لطالما اعتُبر تعزيز المناعة أمرًا ضروريًا لتحسين الصحة، في العام الماضي، أصبح الناس أكثر وعيًا به ويبدو أنهم يبحثون غالبًا عن طرق لبناء نظام دفاعهم الطبيعي، إذا كنت قلقًا أيضًا بشأن صحتك المناعية، فإن الأطعمة المرة هي الحل لجميع مشاكلك.

يشار إلى الطعام ذو الطعم القوي بالمرارة لأنها تزيد من اللعاب وأحماض المعدة، قد يساعد تضمين هذه الأطعمة في النظام الغذائي في تحفيز الجهاز الهضمي وتحسين امتصاص العناصر الغذائية من الطعام، يمكن لهذه الأطعمة أيضًا أن تمنع تسرب الأمعاء والالتهابات في الجسم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يعزز المحتوى الغذائي العالي في الطعام عملية التمثيل الغذائي والمناعة.

فيما يلي 5 أطعمة مُرة يجب أن تدرجها في نظامك الغذائي.

القرع المر

القرع المر هو نبات شائع يتصدر دائمًا قائمة الأطعمة المرة، لكنها مليئة بالمواد الكيميائية النباتية الصحية مثل triterpenoids و polyphenols و flavonoids المعروفة بإبطاء نمو الخلايا السرطانية، كما أنه دواء طبيعي لخفض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني، يمكن أن يساعد محتوى مضادات الأكسدة الموجودة فيه أيضًا في منع تلف الخلايا الناجم عن الجذور الحرة.

الخضروات الصليبية

تندرج الخضروات الورقية الصليبية الخضراء أيضًا تحت فئة الأطعمة المرة، تحتوي الفصيلة الصليبية على خضروات مثل البروكلي والملفوف والفجل والسبانخ، لديهم طعم قوي بشكل واضح بسبب وجود مركبات تسمى الجلوكوزينات، وهي مسؤولة أيضًا عن العديد من فوائدها الصحية، تشير الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يأكلون الخضروات الصليبية أقل عرضة للإصابة بالسرطان.

الكاكاو

لا يحب الجميع الشوكولاتة الداكنة ذات المذاق المر، لكن الشوكولاتة الداكنة صحية جدًا لوجود كمية عالية من الكاكاو.

مسحوق الكاكاو مصنوع من حبوب نبات الكاكاو ومذاقه مر في شكله الخام، الطعم المر ناتج عن وجود مادة البوليفينول ومضادات الأكسدة فيه، والتي يمكن أن توسع الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب، كما أنها مليئة بالمعادن مثل الزنك والنحاس والمنجنيز والمغنيسيوم والحديد.

قشور الحمضيات

تمتلئ الفواكه الحمضية مثل الليمون والبرتقال بفيتامين سي وغالبًا ما تجد مكانًا في نظامك الغذائي بسبب الطعم اللاذع، ومع ذلك، فإن قشر ثمار الحمضيات التي نتخلص منها صحية ومغذية بنفس القدر.

القشرة الخارجية مريرة بسبب وجود مركبات الفلافونويد التي تحمي الفاكهة من الآفات، في الواقع، تحتوي على نسبة أعلى من مركبات الفلافونويد مقارنة بأي جزء آخر من الفاكهة، يمكنك إضافتها إلى طعامك لنكهة وصحة أفضل.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على العديد من الفوائد الصحية بما في ذلك فقدان الوزن وتحسين الهضم والمناعة وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

له نكهة مريرة بشكل طبيعي بسبب وجود الكاتشين والبوليفينول، يمكن أن يساعدك استبدال فنجان الشاي أو القهوة المعتاد بالشاي الأخضر بعدة طرق، كل ما تحتاجه هو كوبان من الشاي الأخضر في اليوم للبقاء بصحة جيدة.