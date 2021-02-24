أوس أوس يحيي الذكرى الأولى لرحيل ابنه برسالة مؤثرة: في الجنة إلى أن نلتقي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في يونيو الماضي تعرض الفنان محمد أسامة أوس أوس، وهو واحد من نجوم مسرح مصر، لفاجعة بعد فقدان نجله الثاني علي، وهو لم يكن يتجاوز شهره الثالث، وكانت تداولت الأخبار حينها بأنه تعرض للسقوط من البلكونة، ولكن كانت نفته الأسرة ووضحت ملابسات الوفاة، ندى محمود، الزوجة السابقة للفنان علي ربيع، عبر خاصية«استوري»، على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات«إنستجرام».

أوس أوس يحتفل بعيد ميلاد نجله الراحل

وشارك الفنان أوس أوس، عبر خاصية«استوري»، على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، منشورًا يحتفل من خلاله بعيد ميلاد نجله الراحل، علي.

وقال الفنان خلال المنشور، «عيد ميلادك في الجنة يا حبيبي، علي محمد أسامة، 24 فبراير، إلى أن نلتقي».

شقيقة أوس أوس توضح كواليس وفاة نجله علي

وكانت شاركت إيمي، صورة برفقة شقيقها أوس أوس، معلقةً«من أصعب لحظات عمري لما شفتك منهار يا حبيبي، بس ده قضاء الله وقدره.. ربنا بيحبك أكتر من حبك لربنا واختارك في مكانة أعظم لأنك أحن وأعظم أب في الدنيا، وسبلك ملاك شفيع ليك انت وروايد يوم القيامة، وربنا يحفظلكم عمر، وتفرحوا بيه، ويكون سندك في الدنيا، ويعوضكم بكل الخير، ويربط على قلبكم السكينة والصبر، لا إله إلا الله، لله ما اخذ ولله ما أعطى، اللهم اجعله ذخراً لوالديه، وفرطاً وشفيعاً مجاباً، اللهم أعظم به أجورهما، وثقل به موازينهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام، وقه برحمتك عذاب الجحيم».

وكانت وضحت إيمي كواليس وفاة الطفل علي، الذي لم يكن يُكمل شهره الثالث،«موقعش من البلكونة»، كما طالبت شقيقة الفنان مروجي الشائعات بالكف عن تلك الأخبار بأن تأخذهم رحمة بوالدته.