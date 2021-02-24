رغم الانفصال.. محمود الجندي لم يذكر عبلة كامل إلا بالخير: «طباعنا واحدة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كان يشتهر كذلك بصوته العذب وغناء المواويل وتقديم مقاطع غنائية في العديد من أعماله الفنية والمسرحية وقدم ألبوما غنائيا باسم «فنان فقير» عام 1990، شارك في حرب أكتوبر عام 1973، حيث خدم في سلاح الطيران لمدة 7 سنوات، وتم تكريمه عدة مرات، وقع في حب الفنانة عبلة كامل وتزوجا، لمدة عامين، حتى انفصلا، هو الفنان محمود الجندي.

ويتزامن اليوم 24 فبراير، ذكرى ميلاد الفنان محمود الجندي الـ76، ويُقدم هُن قصته مع الفنانة عبلة كامل، من بداية التعارف حتى الانفصال، خلال السطور التالية.

حينما كان يتم استضافته في أي لقاء وبرنامج تلفزيوني، لم يكن يذكرها سوى بالخير ويتحدث عن عمق العلاقة التي كانت تجمع بينهم، بدءًا من اللقاء الأول لهم، خلال فيلم «الطوفان»، حينما رُشحت للدور من قبل المخرج بشير الديك، والذي قدر موهبتها وثقل شخصيتها وأدائها المبهر في أداء الأدوار والشخصيات.

وخلال استضافته، في برنامج «ست الحُسن»، مع الإعلامية شريهان أبو الحسن، تحدث الفنان محمود الجندي، عن علاقته بالفنانة عبلة كامل، «بعد وفاة زوجتي كنت محتاج واحدة تاخد بالها مني وأعجبت بعبلة لإنسانيتها وإنها شبه الستات المصرية وزيي من الفلاحين، وعندها طباعنا وأخلاقنا والقيم اللي اتربينا عليها واتجوزنا بعد ما اتفقنا على إننا نراعي ربنا في بعض».

قصة حب لم تستمر سوى لعامين

تزوج الثنائي في عام 2003، واستمر الزواج لمدة عامين، فكان السلام والود والحب المنقطع النظير الغالب على طبيعة العلاقة،«كنت بدور عليها في بعض الأوقات مش بلاقيها، هي ليها بطولات ونجومية أكثر مني وده أثر فيا أووي، وخاصة أنهم يختاروني معها في الأدوار مجاملة لها وده لا يصح لأني راجل بحترم موهبتي ونفسي وده أثر في العلاقة، وده مش أصول البيت اللي أتربيت فيه.. لحد ما اتفقنا على الانفصال بناء عن رغبتها وده كان اتفاقنا إننا نخرج بالمعروف لو مرتحناش».

وعن أسباب الانفصال، قال الجندي،«حصل بينا خلافات بخلاف فكرة إنها بتقعد بره البيت بالساعات».