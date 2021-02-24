ترشحا لمسابقة ملكة جمال.. كل ما تريد معرفته عن «توأم» إعلان عمرو دياب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مازال الإعلان الجديد للفنان عمرو دياب، عن العطر الذي يحمل اسمه «عمرو دياب 34» لافت للأنظار لمشاهده الجديدة، خاصة لوجود عدد من الفتيات الحسناوات بالإعلان، بينهم البطلة إنجي كيوان وهي إعلامية وعارضة أزياء مصرية وأيضًا الموديل الروسية نيكا ماريانا.

وكانت من ضمن المشاهد اللافتة أيضًا هي الفتاتين اللاتين ظهرتا في مشهد مع الهضبة بالإعلان، وهما نسب الجردي وشقيقتها التوأم نيرفانا الجردي، وهما من الناشطات عبر تطبيق الإنستجرام، إذ أنهما يعملان إنفلونسرز.

وأيضًا الشقيقتان التوأم كانتا مرشحتان لنهائيات مسابقة ملكة جمال لبنان لعام 2018، لكنهما لم تفوزا بأي من الألقاء سواء الملكة أو الوصيفة، وفازت في هذه المسابقة مايا رعيدي، بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2018.

إعلان عمرو دياب

وإعلان عمرو دياب أطلق قبل يومين، على أنغام أغنيته وأنا معاك وهي من كلمات خالد تاج الدين، ألحان خالد عز، توزيع عادل حقي.

وحقق إعلان عمرو جديد الجديد، حقق أكثر من ربع مليون مشاهدة في أقل من 12 ساعة، وكان ينتظره عدد كبير من جمهوره لمشاهدة الفتيات اللاتي ظهرن معه خلال كواليس الكليب من قبل، وخاصة منهم المذيعة انجي كيوان، التي أثارت حالة كبيرة من الجدل مؤخرًا، بسبب انتشار صور تجمعها بعمرو دياب على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن ضمن المشاهد البارزة أيضًا في الإعلان هو رسم وشم جديد ظهر به الهضبة وهو عبارة عن «34 19»، وهو الرقم الذي يحمل تاريخ ميلاد والدته الراحلة.