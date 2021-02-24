أفضل 9 أطعمة تساعد على تعزيز صحة الجهاز العصبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

نعلم جميعًا أن تناول الطعام الصحي مهم لصحتنا العقلية والجسدية، وتعتبر الدماغ جزءًا من أعضاء الجسم التي تتطلب أيضًا بعض العناصر الغذائية المهمة ليعمل بشكل صحيح.

لذا نقدم لكم قائمة بأفضل الأطعمة التي تساعدك على تحسين الأداء العقلي وتقوية الجهاز العصبي، وفق ماجاء في موقع "timesofindia".

- الخضروات الورقية:

غنية بمركب فيتامين "ب" و"ج"، والمغنيسيوم، حيث فيتامين ب ضروري في عملية تصنيع وتعميم الناقلات العصبية، وهي مواد كيميائية في الدماغ تنظم ضربات القلب والتنفس والهضم، أما المغنيسيوم يساعد في تهدئة الأعصاب، يعمل فيتامين ج كمضاد لشيخوخة الجهاز العصبي.

- الأسماك:

تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تساعد في حماية الجهاز العصبي وذلك بفضل أغلفة المايلين التي توجد بها، لذا ينصح الأشخاص الذين يعانون من تلف الأعصاب بضرورة تناول الأسماك.

- البروكلي:

البروكلي غني بفيتامين K المعروف بتحسين قوة الدماغ، ولأنه غني بمركب يسمى الجلوكوزينولات الذي يمكن أن يبطئ من انهيار الناقل العصبي أستيل كولين، الذي يحتاجه الجهاز العصبي المركزي لأداء وظيفته بشكل صحيح، وبالتالي تقوية الذاكرة، ومنع الإصابة بالزهايمر.

- البيض:

يعد البيض من المصادر الغنية بفيتامينات B6 وB9 وB12، ووجدت النتائج أن تناول البيض بانتظام يؤدي إلى الحفاظ على الأعصاب وإنعاش الذاكرة، ومنع ظهور التدهور الإدراكي.

- الأفوكادو:

يحتوي على فيتامين K والفولات التي تساعد على منع تجلط الدم في الدماغ، وبالتالي الحماية من السكتة الدماغية، كما يساهم أيضًا في تحسين الذاكرة والتركيز.

- اللوز:

يحتوي اللوز على مستويات عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية الهامة لصحة الجهاز العصبي، فضلا عن احتوائه على نسبة عالية من فيتامين E الذي يحمي الدماغ من التلف.

- قرع العسل:

يعد قرع العسل مصدرًا ممتازًا للمغنيسيوم والنحاس والحديد والزنك، ومضادات الأكسدة القوية إذ أنه يساعد على حماية الأعصاب من أضرار الجذور الحرة.

- الفراولة:

يحتوي هذا النوع من الفاكهة على اليود، الذي يلعب دورا هاما في الحد من ضعف الجهاز العصبي ويعمل على تقويته.

- المكسرات:

أظهرت دراسة أجريت في عام 2014 أن تناول المكسرات يمكن أن تحسن مهارات الإدراك، فضلا أنها تساعد في منع الاضطرابات العصبية، وبالتالي إبطاء التدهور العقلي.