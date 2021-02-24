كيف تجعلين شريك حياتك "يغار عليكِ"؟.. إليك 8 طرق

محمد اسماعيل - القاهرة - شيماء مرسي

إذا كنتِ تريدين معرفة ما إذا كان الشخص الذي تحبينه يغار عليكِ أم لا، فيمكنك تجربة بعض الحيل لإثارة غيرته، كما ذكر موقع "pandagossips":

1- الاهتمام الزائد بمظهرك:

لا ينبغي أن تكون هناك مناسبة محددة تبدين فيها جميلة أو تعتنين بنفسك، لذا عندما تخططين للخروج لمقابلة أصدقائك خذي وقتك في ارتداء ملابسك وضعي مكياجا مناسبا، وابذلي بعض الجهد لتغيير تسريحة شعرك أيضًا.

كل هذه التغييرات لن تمر مرور الكرام، وسوف يلاحظ شريكك التغيير بالتأكيد وسيطرح عليكِ أسئلة حولها، ولكن لا تعطِ أي تفاصيل، فقط ابتسمي، وبهذه الطريقة يشعر بالغيرة، وسيبدأ في إيلاء المزيد من الاهتمام لكِ لمعرفة ما يحدث في حياتك.

2- الخروج مع أصدقائك:

عندما يطلب شريك حياتك منك الجلوس في المنزل معه، وتفضلين الخروج مع أصدقائك، فهذا يشعره بأن لديك القدرة على الاستغناء عنه وعيش حياة مستقلة بعيداً عنه لفترة.

3- إثارة الفضول:

إذا طلب شريكك معرفة بعض التفاصيل، قومي بالإجابة بشكل غامض، ثم اجعلي محادثتك قصيرة ولطيفة، وبهذه الطريقة، تستطيعين جذب انتباهه وجعله يغار عليكِ.

4- تحدثي عن حبيبك السابق ليشعر بالغيرة:

ابدئي بالتحدث عن حبيبك السابق، وكيف كان يعاملك، ولكن من الأفضل عدم المبالغة في القيام بذلك، لأنه خلاف ذلك، قد يأتي بنتائج عكسية ويدمر علاقتك إلى الأبد مع شريكك، لذا افعلي ذلك بالطريقة الصحيحة وبالتأكيد شريكك سيشعر بالغيرة.

5- الذهاب إلى الحفلة مع أصدقائك:

إذا كان لديكِ دعوة لحضور حفلة فيمكنك الذهاب بمفردك أو مع أصدقائك وأخذ مجموعة من الصور التذكارية، ويعد هذا هو أفضل طريقة لجعل شريكك يشعر بالغيرة والرغبة في قضاء المزيد من الوقت معك.

6- تجاهلي مكالماته:

عندما يتصل بك شريكك تجاهلي المكالمات، وإذا استمر في الاتصال بعد بعض الوقت، قومي بالرد وتظاهري بأنك مشغولة للغاية.

7- قومي بنشر صورك على وسائل التواصل الاجتماعي:

تعد وسائل التواصل الاجتماعي من أحد الطرق التي تثير غيرة الرجل، مثل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطرق مختلفة، مثل المنشورات والصور وعدم الرد علي رسائله كلها طرق تمكنك من زيادة الغيرة عند الرجل.

8- التحدث أمام شريكك على أحد المشاهير:

تحدثي عن أحد المشاهير بالتفصيل لشريك حياتك، ولن يقدر حقيقة أنك مولعة بشخص آخر، حتى لو كان من المشاهير.