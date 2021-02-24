أجمل التصاميم المعادة التدوير لشتاء 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 فبراير 2021 12:35 مساءً - تفنّن المصممون بابتكار أجمل التصاميم والأكسسوارات المصنوعة من مواد معادة التدوير، ومنهم فيكتوريا بيكهام وغاني ومارلين بيرجيه وكالت. لقد ولى الزمن الذي كنا نتحدث فيه أن الثياب المصنوعة من مواد مستدامة تكلّف الكثير لأن كثرة الطلب الذي شهده قطاع النسيج على هذا الخط يزيد الطلب وبالتالي، ينخفض ثمن المواد المستدامة الضرورية لإنتاج هذه التصاميم الخضراء. ومن التصاميم الرائدة التي تبنت هذه الاستراتيجية المكلفة تعود للمصممة البريطانية ستيلا مكارتني التي أنشات مختبراً شكل حقل تجارب لابتكار مواد عضوية وأقمشة معادة التدوير بتقنيات عالية لتتمكن من تصميم أزياء خضراء للمناسبات الرسمية، فما يفتقر اليه سوق التصاميم الخضراء ان الأقمشة والمواد المتوافرة قليلة ولا تلبي قطاع الكوتور والملابس الرسمية. وقد تمكنت ستيلا مكارتني من ابتكار مجموعة تعتبر شبه متكاملة من مواد صديقة للبيئة وهو إنجاز مسبوق لها فالقماش المعاد تدويره ليس بالضرورة عضوياً بل قد يكون من مواد متوافرة من مجموعات قديمة تحرص الدار على الاستفادة منها وعدم رمي الفضلات حفاظاً على الكوكب الذي نعيش فيه.



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ابتكرت دار غاني هذا الزي الخضر المصمم من الصوف المعاد التدوير مع أزرار خشبية ويتميز بقصة مستقيمة أنثوية.



تنورة من دار غاني مصنوعة من النايلون المعاد التدوير وتتميز بسحاب جانبي معدني ظاهر وقد صممتها الدار بقصة A LINE



أقراط ذهبية من ماركة COMPLETED WORK مصنوعة من الفضة المعاد تدويرها ومطعمة بحجر كبير من اللؤلؤ.



معطف أبيض مصنوع من الصوف المعاد تدويره من مالين بيرجيه.



تنورة من الجلد الأبيض النباتي للمصممة جوانا أورتيز.



بلوزة منقطة باللونين الأبيض والأسود من الكريب المعاد تدويره من ماركة غاني.



معطف من الصوف الأسود المعاد التدوير من ماركة ستاين غويا.



حقيبة خضراء فوسفورية بشكل دلو من غاني من الجلد المطبع المعاد تدويره.



زي من فكتوريا فكتوريا بيكهام يتألف من قميص حريري مطبع ومنفذ من مواد معادة التدوير مع سروال واسع متوسط الطول.



جمبسوت بلون الخردلي من ماركة ستود بقصة واسعة وهو مناسب للسهرات والمناسبات.

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