ملابس محتشمة وعصرية للمحجبات من هبة مجددي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 فبراير 2021 12:35 مساءً - لا شك في أن المرأة السعودية متفردة في اختيارها لملابسها وفي القطع التي ترتديها، لذا نرصد لكُنَّ عدة خيارات محتشمة من مصممة الأزياء السعودية، هبة مجددي، التي بذلت جهداً كبيراً لتطوير هوايتها من خلال دراسة تصميم الأزياء، وأصبحت من أهم مصمّمات الأزياء في المملكة العربية السعودية.



تنسيق بنطال الجينز الأزرق من هبة مجددي

الجينز الأزرق من هبة مجددي



يُعَدُّ بنطال الجينز الأزرق قطعة عصرية مواكبة للموضة، حيث تبرز في كل موسم بشكل كبير وبتصميمات عديدة، ولتنسيقات مناسبة للمحجبات تأنقت هبة مجددي ببنطال الجينز الواسع مع قميص طويل باللون البيج، وأكملت مظهرها بإكسسوارات حيادية اللون، وفي إطلالة أخرى ظهرت ببنطال الجينز الأزرق مع قميص أبيض مزين بقميص مخطط طولياً باللون البيج، وأكملته بحزام للخصر مع بوت وقبعة باللون الأسود، وفي إطلالة شتوية ارتدَتْ بنطال الجينز الواسع مع قميص مزين باللونين الأسود والرمادي، مع بوت منخفض باللون البيج.

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إطلالات عملية من هبة مجددي

إطلالات عملية



لأن إطلالات العمل تُعَدُّ من التنسيقات المُحيرة للفتيات في مختلف أعمارهن، حيث يحرصن على اعتماد القطع المحتشمة والمواكبة للموضة والمريحة في الوقت ذاته، فقد تألقت هبة مجددي بتنورة سوداء واسعة منقطة بالأسود مع قميص أبيض مُكمل بصديري بني، وأكملت إطلالتها بإكسسوارات ذهبية إلى جانب الحجاب البيج، وفي إطلالة عصرية نسقت بنطالاً زهرياً مصمماً بخصر عالٍ مع بلوزة باللون البيج وحجاب من الشيفون الناعم، واختارت في الإطلالة الثالثة بنطالاً باللون البيج وبلوزة بيضاء مصممة بأكمام منفوخة وعصرية مع صديري أسود، وأكملت إطلالاتها بإكسسوارات حيادية اللون.

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تنسيقات اللون البيج من هبة مجددي

تنسيقات اللون البيج من هبة مجددي



برز اللون البيج في خطوط الموضة لعام ٢٠٢١ بشكل واضح، لذا أطلت مجددي ببنطال وحجاب باللون البيج مع بلوزة زرقاء محتشمة مزينة بحزام للخصر باللون البيج، وظهرت في الإطلالة الثانية بجمبسوت باللون البيج مصمم بأسلوب عصري في الخصر مع حجاب باللون البيج ونظارة شمسية سوداء، وارتدَتْ في الإطلالة الثالثة بنطالاً من الجينز البيج المصمم بأسلوب واسع مع بلوزة رمادية وقميص طويل باللون البيج مزين بحزام للخصر، وأكملت الإطلالة بإكسسوارات باللون البيج لأناقة مميزة.

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