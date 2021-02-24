مصمّم المجوهرات السعودي عبدالعزيز القريشي: "المنافسة ظاهرة صحّية"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 فبراير 2021 12:35 مساءً - هو مصمم سعودي موهوب، حقق نجاحاً كبيراً في مجال تصميم المجوهرات.مستنداً إلى حبه وشغفه في هذا العالم، تغلَّب على الصِّعاب التي واجهها في بداياته ليقدِّم أجمل المجوهرات المناسبة للمرأة والرجل على حد سواء، والتي دمج فيها بين التفاصيل الكلاسيكية مع تلك العصرية الحديثة. إنه المصمم عبد العزيز القريشي، الذي التقت به "الخليج 365"؛ ليكشف لنا عن تفاصيل تصميماته، وبعض النصائح للمبتدئين.



بدايةً عرفنا بنفسك، من هو عبدالعزيز القريشي؟

عاشق لكل جميل منذ صغري، دقيق في عملي، وأعشق العمل باحترافية تامة. أحترم اسمي كثيراً، لذلك أحرص على أن أقدِّم عملاً محترماً يوازي احترامي لنفسي. حاصل على شهادة مُقَيِّم ألماس معتمد من منظمة HRD العالمية، وكذلك على شهادة مُصَمِّم مجوهرات عصرية محترف من قِبَلِ الـ HRD، بالإضافة إلى العديد من الشهادات التقنية في برامج تصميم المجوهرات.



لماذا اتجهتَ إلى عالم التصميم؟ وما الكامن خلف هذا الخيار؟

بداية دخولي عالم المجوهرات هو توفيق من الله.. وقد كانت شرارة البداية جلسة ودّية مع بعض الزملاء لمناقشة مجال الذهب وتصميمه.

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كيف اكتشفت شَغَفَك بمجال التصميم؟ وكيف طَوَّرْتَ مهاراتك؟

عند دخولي عالم المجوهرات كنت أملك أسلحة تساعدني على التعلم والتطور والبحث المستمر. ومن خلال البحث وجدتُ مقطعاً عن تصميم خاتم بواسطة الكمبيوتر، وفعلاً هذا المقطع أَسَرَنِي تماماً، فقمت بالبحث والاستمرار في ذلك حتى وصلت للمعلومات المطلوبة التي أحتاجها. بالطبع البدايات دائماً صعبة، ولكن الاستمرارية والعمل بجهد والتركيز توصِل لطريق الإبداع.



ما هي أبرز التحديات التي واجهتكَ كمصمِّم؟ وكيف تغلبتَ عليها؟

من أبرز الصعوبات التي واجهتُها في البداية عدمُ وجود من يقدِّم المعلومة التي أحتاجها بشكل مباشر، فكل معلومة حصلتُ عليها عانيتُ من أجلها ودفعتُ ثمنَها. كذلك عدم تعاون المصانع والورش معك كمصمم مبتدئ.. فأن تكون مصمماً سعودياً تقدِّم تصميمات محترفة كان مفهوماً جديداً كلياً ولم يَتَقَبَّلْهُ الكثير في البداية إذ أنّهُم معتادون على جنسيات معينة. ولكن الحمد لله لم أتأثر بذلك، واستمريتُ في العمل على تطوير مهاراتي بجهد وتركيز أكبر حتى وصلت بتوفيق الله لمرحلة يرغب فيها الكثيرون ممن رفضوني سابقاً في العمل معي حالياً.

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المصمم عبدالعزيز القريشي



ما هو النمط الذي تعتمده في التصميم؟

هناك أفكار معينة في بالي أحاول تبسيطها بالقلم والرسم باليد وترجمتها إلى تصميم ذي معنى كخاتم أو تعليقة؛ فكل خط له معنى وكل انحناءة تعني شيئاً خاصاً بها.. ثم أنتقل للكمبيوتر ونبدأ عملية التصميم، وهناك تبدأ الإبداعات في الظهور، وطبعاً بسبب الإمكانيات الكبيرة في البرامج يكون المجال أكبر لإبراز أفكارك بكل جمال وإبداع.



من أين تستمد إلهامك في التصميم؟

في البدايات كنت أغذِّي الجانب البَصَرِيَّ لديَّ بشكل كبير، وكنت أشاهد تصميمات متنوعة، وأتساءل لماذا صُمِّمَتْ هذه القطعة بهذا الشكل؛ وذلك لأدرس كل قطعة بشكل متأنٍّ.. ومع الوقت اكتسبتُ خبرةً كبيرة في استلهام التصميمات.



هل هناك من طقوس معينة تفضِّل التصميم في وجودها؟

فترة الصباح هي أهم وقت لديَّ للبدء بتصميم جديد مع الموسيقى الهادئة، فالهدوء التام كفيل بإظهار إبداعات كثيرة. وحالياً لديَّ القدرة على تركيب تصميمات مجوهرات تتناسب مع الفستان الخاص بالمرأة، وهو واحد من الأمور المهمة حالياً بالنسبة لي حيث وأعمل على رفع مستواي فيها بشكل كبير.



كيف تختار الأدوات في تصميماتك؟ وما الحَجَر الذي تفضِّله؟

حالياً قمنا بتطوير أدوات خاصة بنا في التصميم، وكمثال لدينا استمارات خاصة بتصميم كل قطعة مقسمة لعدة أقسام ننطلق منها للوصول للتصميم المطلوب. أفضِّل حجر الزمرد القريب جداً إلى قلبي، وأجمل تصميماتي كانت مرصعة بالزمرد، كما أحبُّ مَزْجَهُ مع ذهب الروز.

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خاتم من المصمم عبدالعزيز القريشي



ما هي قطعتك المفضلة عند تصميم المجوهرات؟

في البدايات كان دائماً يقال أن أصعب ما في تصميم المجوهرات هو تصميم الخاتم، لذلك اتجهتُ للخاتم حتى أتقنتُ تصميمَه.



ما الذي يميز تصميمات عبد العزيز القريشي عن غيرها؟

أعتقد أن الذي يميز تصميماتي هو الجمال والإبهار البعيد عن التعقيد، حيث أحاول دائماً أن تكون دقيقة في التفاصيل مع لمسات ناعمة وفخمة. أعشق دمج التفاصيل الكلاسيكية وجعلها متماشية مع العصر الحديث، وكذلك أحب إدراج الصور على الخاتم بحيث تراها منحوتة بشكل دقيق على الخاتم.



كيف انعكس تأثير جائحة كورونا على تصميماتك؟

أثَّرَت الجائحة على الجميع ونحن كمصممين أثرت علينا نفسياً في تقديم تصميمات مميزة؛ إلا أنه كان من الصعب تسويقها نظراً لتأثُّر الجميع.

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من تصاميم عبدالعزيز القريشي



ما هو التصميم الذي تودُّ تقديمه لعام 2021؟

المصممون العالميون والجميع يبحثون عن التميز، والأهم كذلك الفائدة التي تعود عليكَ كمصمِّم، لذلك التحدي هو تقديم تصميمات مميزة ولها أسرارها الخاصة التي يصعب تقليدُها ولا تُنَفَّذُ إلا من خلالنا.



ما الوقت المستغرَق لإعداد المجموعة وإنهائها؟

نحتاج شهرين كاملين حتى نقوم بإطلاق مجموعة معينة لها عنوان وموضوع محدَّد، بدايةً من الأفكار حتى الانتقال للتصميمات باليد ثم للكمبيوتر؛ وبعد ذلك طباعتها بالشمع وتنفيذها في المصانع وتجهيزها بشكل كامل.



هل هناك قطعة مفضلة لك من أعمالك؟

نعم، أحد تصميماتي تمَّ طلبها من أحد العملاء المميزين، وكان هناك تحدٍّ لتقديم تصميم خاتم لحجر ألماس كبير وزنه حوالي 5 قيراط بحيث لا يكون التصميم على شكل سوليتير كعادة الخواتم مع الأحجار الكبيرة، لذلك حاولتُ استخدامَ تقنيات كثيرة وجديدة في هذا الخاتم، والحمد لله كانت النتيجة باهرة ومميَّزة.



ما أهمية المجوهرات في إطلالة السيدة أو الرجل؟

تستطيع المجوهرات أن تتحدث عمَّن ترتديها، ويُذكر الكثير من خلالها، لذلك تُعتبر مهمة جداً للطرفين في التعبير عن نفسهما.

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خاتم من المصمم عبدالعزيز القريشي



ما نصيحتك لكلٍّ من المرأة والرجل عند اقتناء المجوهرات؟

أنصحهم بألا يرتدوا إلا ما يناسبهم، بحيث لا يكونوا مجبرين على ارتداء قطعةٍ ما لعدم توفُّر غيرها، ويجب أن تُبْرِزَ القطعَ جمالهم، بالأخص المرأة؛ فالقطعة التي لا تُبرز جمال المرأة ليست ناجحة في نظري.



من واقع خبرتك، بِمَ تنصح المصممين المبتدئين عند البدء بمشاريعهم؟

اعمل على رفع مستواك كثيراً، وطوِّر نفسك، واحصل على الكثير من الدورات التي تصقلك، ولا تلتفتْ إلى كلام المُحْبِطِينَ.. انطلق نحو هدفك، وبإذن الله ستصل إليه.



في رأيك، ما هي مواصفات المصمم الناجح؟

هو المصمِّم المُثَابر والمجتهد والباحث عن المعلومة في كل مكان، والأهم احترام كل مَنْ يعمل في هذا المجال، والاستفادة من تجاربه.. كذلك عليه ألاَّ يستعجل النجاح، فقط يتمسك بالصبر والاجتهاد والتحلِّي بالثقة في النفس.



ما الذي ينقص مجال التصميم في السعودية في رأيك؟

برأيي ينقصه تقديره كمهنة لها اعتبارها؛ فعالم المجوهرات لدينا فقط محلات وورش، أما مكاتب التصميم فتكاد تكون معدومة، وربما نكون أول من يفتتح مكتباً متخصصاً في تصميم المجوهرات بالتقنيات الحديثة.

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تصميم عبدالعزيز القريشي



ما هي العلامة التجارية الأولى في نظرك؟ وهل هناك منافسون لكم؟

من أقرب دور المجوهرات إلى قلبي Harry Winston؛ فتصميماتها تلفتني، وأطمح للتعاون والعمل معها مستقبلاً. إن هذا المجال واعد لدينا في السعودية، وكَثْرَة المنافسين في نظري تُعتبر ظاهرة صحية تساعد على نمو هذا القطاع وازدهاره.



من خلال خبرتك في عالم المجوهرات، ما الذي يجعلها الهدية المناسبة لكل مناسبة؟

حب الذهب والفضة غريزة في الإنسان وذُكِرَ ذلك في القرآن الكريم، فالجميع يحبهما، وأضفْ لذلك الألماس والأحجار الكريمة، فهي بحق فاتنة وتُعجب الجميع.



كيف انعكست مهنتك على حياتك؟

انعكست على شخصيتي بشكل أكبر فأصبحتُ أكثر هدوءاً من قبل ودقيقاً في التعامل مع الكثير من الأمور. كما وأضحيت أحب رؤية الأشياء بشكل جميل ومنظَّم ومرتَّب.

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خاتم الزمرد مع ذهب الروز من تصميم عبدالعزيز القريشي



حدِّثنا عن خططك المستقبلية؟

من أهم خططنا المستقبلية إنشاء علامة سعودية للمجوهرات بمواصفات عالمية تُضَاهِي دور التصميم الإيطالية والفرنسية. لقد بدأنا خطواتنا الأولية ولله الحمد سنبهر الجميع.. وكل من يزورنا في مَقَرِّنا الجديد سيخوض تجربة جميلة ومميزة في تصميم المجوهرات، وستتكرر زياراته لنا كثيراً بإذن الله.

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