صيحات أيلاينر جريئة من شيلاء سبت

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 فبراير 2021 12:35 مساءً - رسمات الأيلاينر بمختلف أشكالها، خصوصاً الجريئة منها، تلاقي رواجاً كبيراً بين النساء عموماً والنجمات خصوصاً، حيث تجعل العين محط الأنظار وتسلط الضوء على سحر العيون وجمالها. وقد اعتمدتها الممثلة شيلاء سبت بطرق حادة وبارزة لتواكب أبرز اتجاهات المكياج لعام 2021. وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة صيحات أيلاينر جريء على طريقة شيلاء سبت، لتستوحي منها أجمل أفكار مكياج العيون.



أيلاينر حاد بأسلوب السموكي

أيلاينر عريض مسحوب (الصورة من إنستغرام)



تستخدم شيلاء سبت الأيلاينر بمختلف ألوانه وأشكاله، خصوصاً بأسلوب السموكي. ومن أبرز اختياراتها الأيلاينر الأسود الحاد والمجنح بأسلوب السموكي، الذي يمتد على كامل الجفن العلوي بشكل عريض ومسحوب الى خارج العين، وعلى الجفن السفلي أيضاً، الى جانب الرموش الاصطناعية. كما اعتمدت الأيلاينر الأزرق العريض والمتموج الممتد على الجفن العلوي، الذي يأتي مسحوباً عند زاوية العين الخارجية بأسلوب السموكي، مع تحديد داخل العين ومدمع العين بالكحل الأسود.

تابعي المزيد : مكياج عيون بارز مع أحمر الشفاه النيود



أيلاينر غرافيكي

أيلاينر غرافيكي مع الظلال الذهبية (الصورة من إنستغرام)

إذا كنت تمتلكين بشرة حنطية وترغبين في تجربة صيحة الأيلاينر الغرافيكي، تلهمك شيلاء سبت أحد أجمل رسمات الأيلاينر الغرافيكي الأسود مع ظلال العيون الذهبية اللامعة، حيث استخدمت الأيلاينر الممتد على طول خط الجفن العلوي ويأتي مرفوعاً عند زاوية العين الخارجية وموصولاً بخط آخر على شكل V، ليغمر الظلال الذهبية بطريقة رائعة. اعتمديه مع الرموش الطويلة جداً والكثيفة والحواجب الطبيعية.

تابعي المزيد : برنامج سكر بنات: حيل تجميليّة توفّر الوقت والمال



أيلاينر مسحوب على شكل مثلث

أيلاينر مسحوب على شكل مثلث (الصورة من إنستغرام)



ومن بين رسمات الأيلاينر الجريئة التي اعتمدتها شيلاء سبت، رسمة الأيلاينر الأسود الذي يمتد من مدمع العين مروراً بمنبت الجفن العلوي، وينتهي مسحوباً الى خارج العين على شكل مثلث مفتوح قليلاً على الجفن المتحرك. مع وضع طبقات عدة من الماسكرا.

تابعي المزيد : صيحات جمالية للشابات من ديما الأسدي



أيلاينر عريض مجنح

أيلاينر عريض مجنح (الصورة من إنستغرام)



لإطلالة أنثوية جريئة، بإمكانك تجربة الأيلاينر العريض الممدود على طول الجفن العلوي، لينتهي مسحوباً ومجنحاً قليلاً الى خارج العين، وذلك على طريقة شيلاء السبت. استخدميه بمفرده مع الرموش الاصطناعية وأحمر الشفاه البرغندي والبلاش الزهري على تفاحة الخدين.

تابعي المزيد : تطبيق مكياج سموكي للعيون الخضراء