برنامج سكر بنات: ما هي فوائد الجاد رولر وكيفية وضع الكريمات بالتدريج

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 فبراير 2021 12:35 مساءً - تتابعين في هذه الحلقة من سكر بنات الذي يعرض على الخليج 365 سناب شات ديسكفر طريقة وضع الكريمات بالشكل الصحيح من الغسول إلى الكريم المرطب وبعدها تعلمي كيفية استعمال الجاد رولرJad Roller وما هي فوائدها ؟

طريقة وضع الكريمات لبشرة صحيّة :

طريقة وضع الكريمات

بداية عليك بتنظيف بشرتك جيداً بمزيل مكياج مناسب لنوع بشرتك.

بعدها من الضروري غسل الوجه بغسول مناسب لنوع بشرتك للتخلّص من الصابون والزيت الذي يتركها مزيل المكياج على وجهك.

ثم يأتي دور التونر الذي يعمل على تطهير البشرة، غلق المسام و تعديل نسبة الحموضة في البشرة التي يخل توازنها خلال غسل الوجه.

من بعدها طبقي السيروم على طريقة التربيت الخفيف حتى يتغلغل إلى داخل البشرة.

يمكنك أيضاً وضع كريم العيون بواسطة الإصبع ما قبل الأخير.

وهنا يمكنك وضع كريم الترطيب الذي يرطذب البشرة ويحفظ المكونات السابقة داخل البشرة .

كما يمكنك وضع كريم الحماية من الشمس في المرتبة الأخيرة.

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فوائد استعمال الجاد رولر للبشرة :

الجاد رولر للبشرة

يعتبر التدليك اليومي للبشرة مهم جداً إذ يعمل على تنشيط الدورة الدموية .

تعزيز إنتاج الكولاجين فيها.

محاربة التجاعيد والتخفيف منها.

شد ورفع الوجه.

تخفف من انتفاخ الوجه والعيون .

تساعد على تغلغل كريماتك إلى الداخل .

لتعرفي الطريقة الصحيحة لاستعمالها شاهدي الفيديو.

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ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص