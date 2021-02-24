ريهام عبدالغفور: «ابني موهوب في التمثيل.. بس بخاف عليه من السواقة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدثت الفنانة ريهام عبدالغفور عن خوفها من قيادة ابنها للسيارة، وأنها لم تستخرج له رخصة القيادة حتى لا يخرج بالسيارة خارج «الكومباند».

وكشفت «ريهام»، خلال لقائها مع الإعلامية هبة الأباصيري في برنامج «It’s Showtime» المذاع على قناة «CBC»، عن أن الشرط الوحيد الذي طلبته من ابنها للسفر لدراسة التصوير الإخراج في «مدرسة فانكوفر للأفلام» في بريطانيا، هو أن يستعمل المواصلات وفضلت حصوله على الرخصة في الخارج لأنها أصعب.

وانتقلت بعد ذلك في الحديث عن موهبة ابنها في التمثيل، موضحة أنها ستدعمه وتظهر معه في أعماله بغض النظر عن كفاءته، وبالفعل حاولت ذلك فعله في الفيلم الذي تقدم به للجامعات، لكنه أصر على إسناد الدور إلى آخر، وطلبت من زوجها المشاركة في الفيلم، واكتشفوا أن تمثيله رائع.

ريهام عبدالغفور تتعرض للتنمر

وتعرضت الفنانة ريهام عبدالغفور للتنمر قبل ذلك، من متابعة لها، حين نشرت صور حلقتها مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا في برنامجها «لايف من الدوبلكس» المذاع على قناة «أون»، وكانت بصحبة زوجها الذي ظهر معها للمرة الأولى في لقاء تلفزيوني.

تفاعل معها متابعوها في التعليقات، لكن تعليق من متابعة حمل إليها التنمر إذ تضمن: «يخربيتك أنتي شكلك أمه مش مراته»، لترد عليها «ريهام» قائلة: «من ذوقك يا أميرة».

مسلسل قصر النيل

ومسلسل قصر النيل، الذي تشارك فيه الفنانة ريهام عبدالغفور، في الموسم الرمضاني المقبل، من تأليف السيناريست محمد سليمان عبدالمالك، والعمل من إخراج خالد مرعي، ومن المقرر أن يبدأ أبطال العمل وصناعه التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن جانبها تواصل الشركة المنتجة إبرام باقي التعاقدات، وستتشارك الفنانتان دينا الشربيني وريهام عبدالغفور في بطولة العمل.