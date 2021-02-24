«معنديش أغلى منك».. رسالة رومانسية وفطار من «أشرف» لخطيبته في العمل «يا روقانك»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

«صباح الفل يا ست البنات، عارف إنك حصل معاكي حاجة أو تعبانة بس أنا بكون قلقان عليكي حتى وانتي في البيت، جبتلك فطار يليق بسعادتك يا فندم، علشان معنديش أغلى منك»، رسالة رومانسية وسناكس ومقرمشات، بجانب ساندوتش أُعد بكل حُب، موضوع على جهاز كمبيوتر، كانت شاركته فتاة عبر مجموعة خاصة، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في محاولة للتعبير عن خطيبها باللافتة الذي أعدها خصيصًا لها حتى تبدأ يومها بسعادة، داخل عملها.

أرفقت الفتاة تعليقًا على الصور التي شاركتها، قائلةً «لما يكون خطيبك معاكي في نفس الشغل».

آلاف من التعليقات فضلًا عن تسجيلات الإعجاب، لقاها منشور الفتاة، وبخاصة من الفتيات اللاتي تمنين أن يجدن شريك الحياة مثل خطيبها.

تواصلنا مع صاحبة المنشور رحمة محمد، 24 عامًا، وتعمل كمهندسة رقابة جودة، بأحد المطاعم من محافظة السويس، والتي روت كواليس الصور وردود الفعل بعدما شاركتها خلال إحدى المجموعات الخاصة، على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، إذ قالت، «اليوم ده كنت تعبانة جدًا والموبيل فصل منى ونمت من غير ما أكلمه ففكر أنه في حاجة معايا في البيت أو مشكلة من نوعا ما».

رحمة: مش جديد عليه وبيعمل كدة طول الوقت

وتابعت الشابة الحديث عن خطيبها أشرف، صاحب الـ24 عامًا، وتخرج في المعهد العالي للنظم والمعلومات الإدارية بالسويس، ويعمل كاشير في إحدى المطاعم، قائلةً «اتعرفنا على بعض في الشغل، مكناش متقبلين بعض بشكل كبير في الأول، وبعدين حصل قبول واتخطبنا بقالنا سنتين وفرحنا قرب، الهدايا والحاجات اللي بيعملها كتير ومش جديدة عليه، بيفرحني كل شوية بطريقة مختلفة».

وعن ردود الفعل التي لقيتها الشابة، «خطيبي فرح جدًا وكمان علق على الصور وشكرني قدام الكل، صحابي كمان اتبسطوا وبيقولوا مش جديد عليه، هما عارفينه وساعات بينزلوا معاه علشان ينقوا الهدايا، ربنا عوضني بيه».

رحمة عن التعليقات السلبية: محطتهاش في دماغي

وفيما يخص التعليقات السلبية، قالت رحمة، «معظم التعليقات على أن خطه وحش لكن ده ولا حطيته في دماغي عشان مش بالخط، واتفاجئت إن البوست بتاعي عامل ضجة على السوشيال ميديا، وفي بنات كتير بتتمنى يكون شريك حياتها زيه، وبدأوا يعملوا منشنات لأزواجهم أو اللي مخطوبين ليهم، وشكرا للناس اللي كلمتنى وقالتلي كلمة حلوة وجبرت بخاطري».