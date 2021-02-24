محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

قضم وامتصاص الأظافر من العادات الشائعة لدى الأطفال، التي تُعرف باسم "العادات العصبية".

يمكن أن تحدث عند شعور طفلك بالتوتر والملل أو الفضول، لذا هناك بعض الطرق والنصائح التي يجب اتباعها للتخلص من هذه العادة السيئة، وفق ما أورد موقعا " hollandandbarrett"، و"verywellfamily".

- يجب أن تكون أظافر الطفل دائمًا مقصوصة ونظيفة، وأن يغسل يديه باستمرار، خاصة بعد انتهائه من اللعب خارج المنزل، حيث إن الأيدي أكثر عرضة للبكتريا والأوساخ.

- التحدث مع الطفل، لمعرفة أسباب قلقه أو مخاوفه، ومساعدته على التخفيف من هذه الضغوط.

- عليك تقديم بعض الوجبات الخفيفة لطفلك مثل: الجزر والخيار والتفاح، هذه من الطرق التي تساعدهم على انشغال فمه أطول فترة ممكنة.

- اتفقي معه على علامة سرية لتنبيهه، من خلال النقر برفق على ذراع طفلك أو ساقه عندما يبدأ في مص أظافره دون إخبار أي شخص آخر، اجعل الأمر بينك وبين طفلك، وتجنبي إهانته أمام الآخرين.

- يمكن للأم تقديم بعض المكافأة المعنوية للطفل، لتشجيعه على التخلص من هذه العادة السيئة.

- تجنب مسببات التوتر لدى الطفل، وتعزيز الاستقرار النفسي والعائلي وكل ما يتعلق بالمحيط الذي يعيش فيه الطفل.

- امنحيه شيئًا آخر للتركيز عليه يحافظ على نشاط إصبع طفلك، عن طريق الضغط على كرة صغيرة، حيث يساعد التركيز على ملمس وإحساس ما في أيديهم، بدلاً من امتصاص الأظافر.

- احرصي على مشاركة الطفل في العديد من الأنشطة مثل: القيام بالعديد إلى الرحلات، وممارسة التمارين الرياضية، والاشتراك في النوادي الاجتماعية.8 طرق بسيطة تساعدك التخلص من عادة قضم الأظافر لدى الأطفال

كتبت- أسماء مرسي

قضم وامتصاص الأظافر من العادات الشائعة لدى الأطفال، التي تُعرف باسم "العادات العصبية".

يمكن أن تحدث عند شعور طفلك بالتوتر والملل أو الفضول، لذا هناك بعض الطرق والنصائح التي يجب اتباعها للتخلص من هذه العادة السيئة، وفق ما أورد موقعا " hollandandbarrett"، و"verywellfamily".

- يجب أن تكون أظافر الطفل دائمًا مقصوصة ونظيفة، وأن يغسل يديه باستمرار، خاصة بعد انتهائه من اللعب خارج المنزل، حيث إن الأيدي أكثر عرضة للبكتريا والأوساخ.

- التحدث مع الطفل، لمعرفة أسباب قلقه أو مخاوفه، ومساعدته على التخفيف من هذه الضغوط.

- عليك تقديم بعض الوجبات الخفيفة لطفلك مثل: الجزر والخيار والتفاح، هذه من الطرق التي تساعدهم على انشغال فمه أطول فترة ممكنة.

- اتفقي معه على علامة سرية لتنبيهه، من خلال النقر برفق على ذراع طفلك أو ساقه عندما يبدأ في مص أظافره دون إخبار أي شخص آخر، اجعل الأمر بينك وبين طفلك، وتجنبي إهانته أمام الآخرين.

- يمكن للأم تقديم بعض المكافأة المعنوية للطفل، لتشجيعه على التخلص من هذه العادة السيئة.

- تجنب مسببات التوتر لدى الطفل، وتعزيز الاستقرار النفسي والعائلي وكل ما يتعلق بالمحيط الذي يعيش فيه الطفل.

- امنحيه شيئًا آخر للتركيز عليه يحافظ على نشاط إصبع طفلك، عن طريق الضغط على كرة صغيرة، حيث يساعد التركيز على ملمس وإحساس ما في أيديهم، بدلاً من امتصاص الأظافر.

- احرصي على مشاركة الطفل في العديد من الأنشطة مثل: القيام بالعديد إلى الرحلات، وممارسة التمارين الرياضية، والاشتراك في النوادي الاجتماعية.