10 أسباب لـ"تسوس" الأسنان.. انتبه لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعد تسوس الأسنان هو التآكل الناجم عن التأثير المشترك للبكتيريا والأحماض والجير، وهو شائع عند الأطفال والبالغين، حيث تحدث هذه الحالة غالبًا بسبب سوء نظافة الأسنان.

وفقًا لما ذكره موقع health.kompas فإن تسوس الأسنان لا يسبب ألمًا في البداية، ولكن يمكن أن يصبح مؤلمًا إذا انتشر إلى أعصاب أو جذور الأسنان، أي إذا تُرك دون علاج، ليتطور إلى خراج الأسنان، وهو حالة أكثر إيلامًا وخطورة، وغالبًا ما يمكن منع تسوس الأسنان بالحفاظ على نظافة الأسنان، بما في ذلك تنظيف الأسنان بالفرشاة وتنظيفها بانتظام.

وعادةً لا يتطلب تسوس الأسنان علاجًا طبيًا طارئًا إلا إذا كان يؤلم، أو لا يستجيب لمسكنات الألم التي تُصرف دون وصفة طبية، أو يتطور إلى خراج أسنان، وتشمل العلاجات إزالة المادة المتحللة باستخدام المثقاب وملء الثقوب الناتجة بمادة أسنان ثابتة.

لن يعاني الشخص من أعراض خطيرة بسبب تسوس الأسنان، فتشمل الأعراض عادة ألم بالأسنان أو الحساسية أو الحساسية للأطعمة والمشروبات الساخنة أو الباردة، وقد يعاني الشخص من الأعراض طوال الوقت أو في بعض الأحيان فقط، كما يمكن أن تصبح أعراض تسوس الأسنان شديدة، وعادة ما تكون أعراض تسوس الأسنان موضعية في الفم، وتشمل ما يلي:

تجاويف في سطح السن، ألم عند المضغ، حساسية تجاه الأطعمة والمشروبات الساخنة أو الباردة، وفي بعض الحالات، يمكن أن يكون تسوس الأسنان حالة خطيرة يجب تقييمها على الفور في حالة الطوارئ.

وينصح بطلب الرعاية الطبية الطارئة فورًا إذا ظهرت أعراض خطيرة كالتورم أو ألم شديد في عظم الفك، ألم شديد في الأسنان لا يمكن السيطرة عليه مع الإفراط في - مسكنات الآلام أسباب تسوس الأسنان.

تلخيصًا لما ورد في Mayo Clinic ، فإن تسوس الأسنان ناتج أساسًا عن البكتيريا والمواد الضارة، مثل الأحماض ، التي تتلامس مع الأسنان، فبعد تناول الطعام، تتحد البكتيريا الطبيعية في الفم مع بقايا الطعام والأحماض لتكوين طبقة لزجة تسمى البلاك.

وإذا كنت لا تنظف البلاك بانتظام عن طريق تنظيف الأسنان بالخيط، يمكن أن تتراكم البلاك أو تتصلب وتتحول إلى مادة تعرف باسم الجير، يمكن أن يتسبب البلاك والجير، بصرف النظر عن البكتيريا والأحماض، في إتلاف مينا الأسنان، مما يسبب ثقوبًا في المينا تسمى تسوس الأسنان أو تسوسها.

ويبدأ تسوس الأسنان عادة من ثقب صغير ضحل، إذا تُرك دون علاج، فسوف تصبح التجاويف أكبر وأعمق ويمكن أن تسبب تسوس الأسنان أو فقدانها.وكل شخص لديه أسنان معرض لخطر الإصابة بتسوس الأسنان أو تسوسها، ويمكن أن تزيد العوامل التالية من المخاطر:

1. تناول الأطعمة والمشروبات التي تلتصق الأسنان لفترة طويلة

مثل الحليب والآيس كريم والعسل والسكر والصودا والفواكه المجففة والبسكويت والحلوى الصلبة، وكذلك النعناع والحبوب الجافة ورقائق البطاطس التي من المرجح أن تسبب فسادًا أكثر من الأطعمة التي يسهل اللعاب إزالتها.

2. كثرة تناول الوجبات الخفيفة

عند الاستمرار في تناول الوجبات الخفيفة من الأطعمة السكرية أو شرب المشروبات السكرية، يمنح بكتيريا الفم مزيدًا من الوقود لإنتاج الأحماض التي تهاجم الأسنان وتتلفها، كما يمكن أن يؤدي تناول المشروبات الغازية أو المشروبات الحمضية الأخرى على مدار اليوم إلى حدوث حالة "حمام حمضي" على الأسنان.

ويشار إلى أنه عندما يُعطى الأطفال زجاجات قبل النوم مليئة بالحليب أو التركيبة أو العصير أو السوائل الأخرى التي تحتوي على السكر، يمكن لهذه المشروبات أن تبقى على أسنانهم لساعات أثناء نومهم، وهذا يعادل تغذية البكتيريا المتعفنة.

4. تنظيف الأسنان بالفرشاة غير كافٍ

فإذا لم تنظف أسنانك مباشرة بعد الأكل والشرب، تتراكم طبقة البلاك بسرعة ويمكن أن تبدأ المراحل الأولى من التسوس.

5. عدم الحصول على ما يكفي من الفلوريد

وهو معدن طبيعي يمكن أن يساعد في منع تسوس الأسنان ويمكنه حتى عكس المراحل المبكرة من تسوس الأسنان، وبسبب فوائده للأسنان، تمت إضافة الفلورايد إلى العديد من إمدادات المياه العامة، كما أنه عنصر شائع في معجون الأسنان وغسول الفم.

مع مرور الوقت ، يمكن أن تتلف الأسنان ويمكن أن تنحسر اللثة، مما يجعل الأسنان أكثر عرضة لتلف الجذور، وقد تستخدم مجموعة كبار السن أيضًا المزيد من الأدوية التي تقلل من تدفق اللعاب، مما يزيد من خطر الإصابة بتسوس الأسنان.

7. حالات جفاف الفم

فيمكن أن يكون سبب جفاف الفم هو نقص اللعاب، مما يساعد على منع تسوس الأسنان عن طريق تنظيف الطعام واللويحات من أسنانك، وتساعد المواد الموجودة في اللعاب أيضًا في محاربة الأحماض التي تنتجها البكتيريا، كما يمكن أن تزيد بعض الأدوية، أو بعض الحالات الطبية، من خطر تسوس الأسنان عن طريق تقليل إفراز اللعاب.

8. حشوات الأسنان

يمكن أن تضعف حشوات الأسنان أو تبدأ في التكسر أو تصبح حواف خشنة، ما يسمح للبلاك بالتراكم بسهولة أكبر ويجعل إزالته أكثر صعوبة.

9. المعاناة من ارتجاع المريء

يمكن أن تسبب حرقة المعدة أو مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD) تدفق حمض المعدة إلى الفم (الارتجاع)، وتآكل مينا الأسنان والتسبب في تسوس الأسنان بشكل كبير، ما يسمح لمزيد من العاج (الجزء السميك من أنسجة الأسنان) أن تهاجمه البكتيريا، مما يؤدي إلى تسوس الأسنان.

10. اضطرابات الطعام

يمكن أن يتسبب فقدان الشهية والشره المرضي في تآكل الأسنان وتسوس الأسنان بشكل كبير، حيث يمكن لحمض المعدة الناتج عن القيء المتكرر أن يمر في نهاية المطاف عبر الأسنان ويبدأ في إذابة مينا الأسنان، كما يمكن أن تتداخل اضطرابات الأكل أيضًا مع إنتاج اللعاب.