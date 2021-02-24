«الخطوبة» كلمة السر وراء انتحار فتاتين في 7 أيام

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في أقل من أسبوع كان الانتحار هو الحل الذي وضعته فتاتين، للتخلص من حياتهم بعد الخطبة التي لم تكتمل، فكانت النهاية المأساوية مشهد اختارته الفتاتين، كأن الحياة أغلقت أبوابها في وجههن رغم حداثة أعمارهن.

«هن» يرصد في التقرير التالي حكاية فتاتين قررتا الانتحار وكان الخطيب هو كلمة السر وراء ذلك.

فتاة الخانكة: انتحرت بعد فسخ الخطبة

في الأسبوع الماضي، شهدت مدينة الخانكة بالقليوبية، واقعة انتحار فتاة شنقا داخل منزلها، بسبب الظروف النفسية التي انتابتها بعد فسخ الخطبة.

«ن.م.م»، هي الفتاة صاحبة الـ19 عامًا، حاصلة على دبلوم تجارة، كانت مخطوبة لشاب قرر فسخ الخطبة، فانتباتها حالة نفسية سيئة خاصة بعدما علمت أنه خطب فتاة أخرى، فما كان منها إلا أن تقرر الانتحار.

وعثر والدي الفتاة على جثة ابنتهما معلقة من عنقها بإيشارب حريمي مثبت أحد طرفيه بجنش السقف بغرفة النوم، وذلك لدى عودتهما من الخارج عقب شراء بعض المستلزمات.

فتاة الهرم تخلصت من حياتها بعد وفاة خطيبها

والأمس، فقدت فتاة عشرينية تبلغ من العمر 22 عامًا، حياتها، بعدما قررت شنق نفسها حزنًا على وفاة خطيبها الذي توفى قبل 6 أشهر، فتدهورت حالتها النفسية وقررت الانتحار.

وتلقى المقدم مصطفى عبد الله رئيس مباحث قسم الجيزة بلاغًا بالواقعة بعد العثور على جثة الفتاة العشرينية داخل شقتها، وتبين أن الفتاة تبلغ من العمر 22 عامًا دخلت في أزمة نفسية حادة بعد وفاة خطيبها صاحب الـ28 عامًا في حادث سير قبل 6 أشهر.

وخلال هذه الفترة دخلت الفتاة في حالة من الاكتئاب وحاولت الانتحار أكثر من مرة، تى تمكنت من تنفيذها بالأمس وشنقت نفسها بالحبل.