ما أسباب التبول اللاإرادي لدى الأطفال في سن المدرسة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يعاني بعض الأطفال في سن المدرسة من التبول اللاإرادي. فما أسباب ذلك؟

للإجابة عن هذا السؤال، قال الدكتور توماس هينه إن التبول اللاإرادي لدى الأطفال في سن المدرسة له أسباب عدة، منها عضوية ومنها نفسية.

وأوضح أخصائي طب المسالك البولية لدى الأطفال أن الأسباب العضوية تتمثل غالبا في فرط نشاط المثانة، بينما تتمثل الأسباب النفسية في التوتر النفسي الناجم مثلا عن المشاكل الأسرية أو المشاكل مع الأقران أو المعلمين في المدرسة.

ويوصي الطبيب الألماني الوالدين بدعم الطفل نفسيا وعدم توبيخه أو معاقبته، كي لا تتفاقم الحالة، مع تشجيعه عند إحراز أي تقدم ولو بسيط.

وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء التبول اللاإرادي وعلاجه في الوقت المناسب.