طريقة عمل سموذي بلو بيري بالليمون

القاهرة - سمر حسين - سموذي بلو بيري بالليمون من المشروبات غير التقليدية، التي تتميز بالمذاق المختلف، فضلا عن أنها صحية، وتتناسب مع أصحاب الحمية الغذائية، لإنه يساعد على خسارة الوزن، لاحتوائه على عدد محدود من السعرات الحرارية.

فيما يلي طريقة سهلة لتحضير عصير التوت البري بالليمون في المنزل، وفقا لما ذكره موقع self المتخصص في التغذية العلاجية.

مقادير سموذي بلو بيري بالليمون

توت بري "بلو بيري".

ماء.

ملعقة من عصير ليمون.

كوب زبادي.

فراولة مجمدة.

ثلج.

موز.

طريقة تحضير سموذي بلو بيري بالليمون

- في الخطوة الأولى يتم خلط الماء مع التوت البري في الخلاط.

- إضافة الفراولة المجمدة مع الموز والثلج في الخلاط على الخليط السابق.

- إضافة كوب الزبادي وعصير الليمون، ثم تقديم العصير.