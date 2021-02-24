كل ما اجي أعيط أفتكره.. رنا رئيس تنشر حديثا قدسيا عبر «إنستجرام»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن تعيشها الفنانة الشابة رنا رئيس، متأثرة بوفاة جدها ووالدها منذ أسابيع قليلة، حيث شاركت متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، منشورًا عبّرت خلاله عن مشاعر حزنها واقتدائها بحديث قدسي رواه الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي.

ودوّنت «رئيس» قائلة: «كل ما أجي أعيط أو أتضايق الفترة دي، بيرن في ودني صوت الشعراوي وهو بيروي، يا ابن آدم، إن رضيت بما قسمته لك، أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك».

وفاة جد ووالد رنا رئيس

وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، فقدت رنا رئيس جدها ووالدها في أقل من 48 ساعة، إذ أعلنت عن وفاة والدها عماد رئيس، بعد رحيل جدها بيومين.

من هي رنا رئيس؟

- من مواليد القاهرة عام 1999، أي تبلغ من العمر 21 عامًا.

- والدتها هي زينب حسن التي تعمل في مجال الماكياج في الوسط الفني.

- تعتبر والدتها هي مثلها الأعلى في كل شيء.

- أحبت عالم الفن بسبب والدتها، التي كانت تحضر معها إلى أماكن التصوير.

- أول ظهورها كان في عام 2017 بعملين «وضع أمني» و«نصيبي وقسمتك».

- في عام 2018 شاركت في بطولة مسلسل «كلبش ج2» مع الفنان أمير كرارة، ومسلسل «بركة» من جديد مع الفنان عمر سعد.

- تحب الفنانة غادة عبدالرازق، وتعتبرها مثل أعلى لها في التمثيل.

- تحلم أن تصبح فنانة كبيرة وشهيرة لها العديد من الأعمال.

- في عام 2019 قدمت دورًا في مسلسل «شبر مية» بدور نور ابنة الفنانة نجلاء بدر بالمسلسل، كما شاركت في مسلسل «بركة».