بعد وفاة رضيع في صندوق قمامة.. طبيب يشرح مراحل وفاته: جسمه إزرق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات الماضية، كثفت مباحث الجيزة جهودها للكشف عن غموض واقعة العثور على جثة طفل رضيع، ملقاة داخل صندوق قمامة بحي الطالبية في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، إذ بدأت التحقيقات في الواقعة بأمر من المقدم إسلام السيد رئيس قسم مباحث الطالبية.

الجيران يعثرون على الطفل

وكان قام الجيران بالمنطقة بتقديم بلاغ أفادوا خلاله العثور على جثة الطفل الرضيع الذي يبلغ من العمر شهرًا، داخل صندوق قمامة في إحدى الشوارع الجانبية بمنطقة الطالبية، وكان الصغير ميتًا دون أي إصابات ظاهرية ورجحت التحريات التي جرت بمعرفة وحدة مباحث قسم شرطة الطالبية، الطفل الرضيع مات من شدة «الجوع والبرد».

فحص كاميرات المراقبة

وكشفت تحريات التحرك إلى موقع الحادث، عدم وجود إصابات ظاهرية بالرضيع، وتم فحص كاميرات المراقبة في محيط المنطقة بعد تلقى البلاغ من الجيران بعد أقل من 24 ساعة دون وجود شواهد عن الحادث.

طبيب يفسر حالة الرضيع قبيل وفاته

ومن جانبه، كشف الدكتور محمد حشيش، استشاري أمراض الباطنة، خلال حديثه لـ«هُن»، السيناريو المتوقع لوفاة الرضيع، وما تعرض له جسده الصغير من مراحل قبيل وفاته.

وتابع «حشيش» قائلا: «الوفاة مبتحصلش على طول على الأرجح بيقعد يومين أو تلاتة على قيد الحياة، ومع انخفاض درجات الحرارة، بيحصل للشرايين والأوردة انقباض، فبتقل كميات الدم اللي رايحة للأطراف ويبدأ لونها يزرق، ويبدأ التنفس ميبقاش مظبوط، لأن مفيش تغذية ومعندهوش دهون في جسمه تديله حرارة، فجسمه يبدأ يدخل في حالة سكون وبعدين يدخل في كومة ويفقد الوعي تماما، لحد ما عضلة القلب تتوقف».