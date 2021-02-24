«توفيت مع عيد الأم».. معلومات عن والدة عمرو دياب: رسم تاريخ ميلادها وشم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وشم جديد رسمه الفنان عمرو دياب، ظهر به من خلاله إعلانه الجديد عن العطر الذي يحمل اسمه «Amr Dia Eau de Parfum 34»، وكان الوشم عبارة عن «34»، وهو الرقم الذي يحمل تاريخ ميلاد والدته الراحلة.

ورغم رحيل والدة الهضة قبل سنوات إلا أنه مازال يستدعى سيرتها في أكثر من مناسبة كلما أتاحت الفرصة لذلك، فمرة يوضع تاريخ ميلادها كوشم على ظهره، ومرة يكون اسمها في أحد الأعمال الفنية، بالإضافة إلى نشر صور نادرة لها.

ويرصد «هُن» أبرز المعلومات عن والدة الفنان عمرو دياب:

- اسمها رقية محمود محمد فؤاد.

- من مواليد 1934، ورسم الهضبة تاريخ ميلادها وشم على ظهره.

- وقت ارتباط الهضبة بالفنانة دينا الشربيني، اختارت اسمها في تجسيد شخصية مسلسها في «لعبة النسيان»، ووصفتها «دينا» في مداخلة هاتفية لها: «أنا حقيقي كان نفسي أقابلها جدا.. سمعت عنها كلام يجنن وقد إيه هي كانت طيبة وخيّرة».

- توفت في العام 2012 إثر أزمة صحية انتابتها، وكان قبل يومين من عيد الأم، إذ توفت في 18 مارس 2021.

- دفنت في قرية سنهور في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، حيث محافظتها.

- من وقت لآخر، يعبر الهضبة عن حبه لها، إذ نشر صورة نادرة لهما في وقت سابق، وعلق عليها قائلًا: «إنتي في دمي.. حضن بيهونلي همي.. روحي.. قلبي.. عينيا.. عمري.. صحبتي و حبيبتي وأمي».

عمرو دياب

وكان إعلان عمرو جديد الجديد، حقق أكثر من ربع مليون مشاهدة في أقل من 12 ساعة، وكان ينتظره عدد كبير من جمهوره لمشاهدة الفتيات اللاتي ظهرن معه خلال كواليس الكليب من قبل، وخاصة منهم المذيعة انجي كيوان، التي أثارت حالة كبيرة من الجدل مؤخرًا، بسبب انتشار صور تجمعها بعمرو دياب على مواقع التواصل الاجتماعي.