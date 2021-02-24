حلق عمرو دياب ترند مواقع التواصل.. وعبد الله رشدي: مش رجولة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يلجأ بعض الرجال أحيانا إلى ارتداء حُلي، سواء إن كان في اليد أو على العنق والأذن، ما يثير حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا منهم فكرة التشبه بالنساء، على حد قولهم.

وظهر الفنان عمرو دياب مؤخرًا خلال عرض إعلانه الجديد مرتديًا «حلق» كما رسم وشم «تاتو» يحمل اسم عطره الجديد، حيث استنكر عدد كبير رواد السوشيال ميديا إطلالته تارة، وفكرة الكليب التي لم يتقبلها غالبيتهم تارة أخرى واصفين إياها بالمبتذلة.

ومن جانبه، يقول الداعية والشيخ عبد الله رشدي تعقيبًا على ارتداء الرجال للقرط: «جائز للنساء مُحرّم على الرجال، لأنه من زي النساء ولا يجوز للرجال التشبه بالنساء بأي حال من الأحوال، وكذلك الخلخال والانسيال والأساور وكل هذه الأشياء جائزة للنساء ولا يجوز للرجال ارتدائها».

وأضاف «رشدي» لـ «هن»: «ثقافة مخالفة للشرع الشريف ينبغي أن ينبه على أن الرجل لا يصح له أن يرتدي ما هو من زي النساء أو ما هو من خصائص النساء، مؤكدًا أنه يدخل في باب المعصية، لافتا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء وإذا تقدم أحدهم لخطبة فتاة عليها إخباره بأن هذه الأمور حرام وليست من الرجولة».

وأُثيرت ضجّة خلال الساعات الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي تسبب فيها الهضبة عمرو دياب بسبب ظهوره للمرة الأولى بـ«أقراط» في أُذنه، من خلال كليب طرحه للإعلان عن عطره الجديد الذي يحمل اسم Amr Diab 34 Eau De Parfum ما أغضب جمهوره وسط انتقادات لاذعة.