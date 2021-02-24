دينا داش عن انتقادت فستان عقد قرانها: علاقتك بربنا بينك وبينه «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علّقت دينا داش، شقيقة الفنان الشاب أحمد داش، على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب فستان عقد قرانها، الذي جاء قبل أيام.

وأوضحت «دينا» خلال مقابلة هاتفية لها مع برنامج «ET بالعربي»، أنها تلقت ردود أفعال رواد «السوشيال ميديا» التي انقسمت ما بين التعليقات اللطيفة، بينما جاءت بعض التعليقات التي رأت أن الفستان لم يكن مناسبًا للمسجد.

وردت على هذه الانتقادات: «ما عنديش تعليق قوي، أصل علاقتك بربنا بينك وبين ربنا، طبعا رأيهم يحترم ورأي أي حد يحترم، السوشيال ميديا كل حد يقول اللي هو عايزه».

عقد قران دينا داش

وكانت الإنفلونسر دينا داش، شقيقة الفنان أحمد داش، احتفلت بحفل زفافها قبل أيام، بحضور أسرة العروسين، وشاركت لقطات من حفل الزفاف عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وسط تفاعل واسع من الجمهور.

وأطلت العروس بفستان زفاف أبيض قصير، والذي تميز بأنه بأكمام طويلة وشفافة، من توقيع مصممة الأزياء بسنت بدران، مع شعر انسيابي يحمل بعض التموجات ومكياج أسموكي، وحذاء بكعب عالي.