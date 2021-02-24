قدّمت الشيف زينب مصطفى، طريقة عمل سلطة خضار بالزبادي، من خلال برنامجها «بالصحة والراحة»، المذاع عبر قناة «CBC سفرة»، إذ يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

مقادير سلطة خضار بالزبادي

نصف كيلو خضار مشكل مسلوق «بطاطس / جزر / فاصولياء / بسلة»

1 ملعقة كبيرة بقدونس وكزبرة مفرومين

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

2 كوب زبادي

2 ملعقة كبيرة مايونيز

عصير ليمونة

فلفل أسود

ملح

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

طريقة تحضير سلطة خضار بالزبادي

يخلط كل الخضار معًا

يخلط المايونيز مع زيت الزيتون، ثم يضاف عصير الليمون

يضاف الزبادي والملح والفلفل وتقلب جيدًا، ثم يضاف الدريسنج على السلطة تقلب السلطة، ثم تُقدم