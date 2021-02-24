حكاية أول ظهور لابنة يوسف شعبان: تصدرت التريند وخطفت الأنظار بجمالها «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رغم المشوار الفني الكبير للفنان يوسف شعبان، الذي دخل ضمن المصابين بفيروس كورونا المستجد، إلا أن حياته الشخصية لم تلق الكثير من الضوء عليها، ومن المعروف أن للفنان 3 أبناء، ابنتان وولد.

وجاء أول ظهور لابنة الفنان يوسف شعبان، من زوجته الكويتية إيمان الشريعان، وهي «زينب»، كان في العام الماضي، من خلال استضافتها برفقة والدها في برنامج «ليالي الكويت»، في شهر إبريل من العام الماضي.

زينب يوسف شعبان تتصدر التريند

ويعد هذا اللقاء هو الأول الذي ظهرت من خلاله «زينب»، التي تصدرت وقتها «تريند» محرك البحث «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي، فهي الابنة التي خطفت الأنظار بملامحها الجذابة واللهجة الكويتية التي تتقنها جيدًا من والدتها.

يوسف شعبان: مش هورث بنتي التمثيل

وتدرس «زينب» الإعلام، ويشجعها والدها الفنان يوسف شعبان على أن تصبح مذيعة، لكنها أوضحت خلال لقائها بالبرنامج، أنها لم تحدد هدفها بعد، أما عن مشاركتها في التمثيل، تحدث الفنان يوسف شعبان وقتها، أنه أعطى لأبنائه حرية الاختيار لكن لم يورثهم مهنة التمثيل: «أنا مديهم مُطلق الحرية.. لكن الفن موهبة.. وبنتي برغم حلاوتها دي مش هورثها المهنة أو التمثيل.. زي ما كتير بيعملوا».

زينب يوسف شعبان: والدي متواضع

وتحدثت زينب عن صفات والدها التي أوضحت أنه رغم كونه فنان كبير لكنه يتسم بالتواضع الشديد: «هو فنان كبير لكنه متواضع.. بحب أسمع منه واتكلم معاه.. وبتستفيد بشدة من خبراته، و بسألة كثيراً عن نجوم الزمن الجميل الذين عمل معهم مثل العندليب عبد الحليم حافظ».

يوسف شعبان في الحجر المنزلي

وانتقل وقتها الفنان يوسف شعبان في الحديث عن كيفية قضاء يومه في الحجر المنزلى، إذ قال: «وزني زاد بسبب الأكل الكتير، طبعًا مبخرجش غير للضرورة القصوى، وبسلي الوقت في قراءه الكتب، وربنا قادر على رفع الغمه والبلاء».