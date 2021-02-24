فنانتين ومن العائلة المالكة.. حكاية 4 زيجات لـ يوسف شعبان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دخل الفنان يوسف شعبان، ضمن قائمة المصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث تم نقله إلى مستشفى الهرم بالجيزة، مساء اليوم، بعد التأكد من إصابته بالفيروس اللعين لتلقى العلاج اللازم.

مشوار طويل من الأعمال الفنية قدمه الفنان يوسف شعبان لجمهوره، إذ أطل عليهم بوجوه مميزة، كما أن حياته الاجتماعية أيضًا جانب مختلف إذ أنه تزوج 4 مرات وكان لكل زيجة حكاية وقصة مختلفة.

ويرصد «هُن» حكاية 4 زيجات للفنان يوسف شعبان.

- يوسف شعبان وليلى طاهر

على خشبة مسرحية «أرض النفاق» التي شهدت قصة حب الفنان يوسف شعبان والفنانة ليلى طاهر، وقتها كان سبقها الزواج 3 مرات، وقررت إغلاق الباب ولم ترد الزواج، لكن الفنان يوسف شعبان نجح في كسر هذا الحاجز بقصة الحب التي نشأت بينهما.

وبالفعل بعد قصة حب وإصرار من الفنان يوسف شعبان أتمت الزيجة التي استمرت 4 سنوات، لكن الخلافات بينهما دبت بينهما مرات مختلفة، كان أبرزها بسبب العصبية التي اتسم بها كلًا منهما وأيضًا الغيرة التي دبت في قلب «يوسف»، حتى انفصل الثنائي عن بعضهما، ولم يثمر الزواج بأطفال.

يوسف شعبان والأميرة نادية

الأميرة نادية ابنة الأميرة فوزية شقيقة الملك فاروق الأول، هي الزيجة الثانية في حياة الفنان يوسف شعبان، فبعد قصة حب متبادلة، تقدم الفنان الشاب وقتها لطلب الزواج من الأميرة نادية إسماعيل شيرين، لكن الرفض كان مصير طلبه.

بعد رفض شديد من الأسرة المالكة، كرر الفنان الشاب يوسف شعبان، مرات متعددة، فبحسب تصريحات سابقة له، أن الأسرة المالكة رفضت أن فنان يتزوج من ابنتهم.

وتزوج بالفعل الفنان يوسف شعبان من الأميرة نادية إسماعيل شيرين، لكنها الزيجة لم تستمر طويلًا، فكان الرفض ملازمًا للفنان الشاب، بعد أن سافرت زوجته لقضاء إجازة الصيف في سويسرا مع عائلتها، عادت وطلبت الطلاق بعد إصرار من أسرتها المالكة، وانفصل الفنان يوسف شعبان عن زوجته الأميرة نادية إسماعيل شيرين، بعد أن أنجبت ابنتهما «سيناء».

يوسف شعبان وسهام فتحي

الفنانة سهام فتحي، كانت الزيجة الثالثة في حياة الفنان يوسف شعبان، لكن الزواج لم يدم طويلًا، فبعد أن قدما معًا المسلسل الإذاعي «الاعتراف الرهيب»، حدث الانفصال وفرضت الفنانة سياج حديدي حول حياتها الشخصية.

يوسف شعبان وإيمان الشريعان

أما الزيجة الرابعة التي كانت من الكويتية إيمان الشريعان، التي تعرف على والدها خالد الشريعان، صاحب إحدى شركات الإنتاج، فكانت الفرصة التي أدت إلى تعارفهما والإعجاب بها.

وتزوج الفنان يوسف شعبان من الكويتية إيمان الشريعان، وأنجب منها أبنائه «زينب» و«مراد»، وتعتبر هذه الزيجة الأطول في حياة الفنان يوسف شعبان.