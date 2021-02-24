مفاجأة.. في فيديو إحراج مذيع لـ سميرة عبد العزيز: كان سارق المايك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية، أثار مقطع فيديو غضب الكثير من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعدما تسبب شاب يعمل كمذيع لدى إحدى القنوات التليفزيونية غير المعروفة، في موقف محرج للفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، أنهت على إثره اللقاء دون الإدلاء بأي تصريحات.

تفاصيل الفيديو المتداول

وخلال الفيديو المتداول، بدأ اللقاء بين الفنانة سميرة عبد العزيز والمذيع المغمور، بتقديمه لها، قائلا: «ومعانا الفنانة القديرة، نتعرف بحضرتك، اسم حضرتك؟»، لتستنكر الفنانة عدم معرفة الشاب بهويتها، وترد عليه: «أنت مش عارف اسمي؟ وجاي تعمل معايا لقاء، روح يابني ربنا يهديك، لما تعرف أنا مين ابقى قولي تعالي».

مسؤولة بالقناة الفضائية تكشف هوية المذيع المغمور

ومن جانبها، كشفت، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الإنتاج الفني، وإحدى المسؤولين عن القناة الفضائية، التي ظهر الشاب وهو يحمل ميكروفون خاص بها، تفاصيل إجراء المذيع لهذا اللقاء المحرج.

وقالت، خلال حديثها لـ«هُن»: «الشاب ده كان متدرب عندنا في القناة من 3 سنين، وكنا واخدينه مهرجان الإسكندرية كنوع من التدريب، واتفاجئنا يومها إنه خد واحد صاحبه والكاميرا الخاصة به، وكذلك المايك الخاص بالقناة، وراح أجرى الحوار ده مع الفنانة سميرة عبد العزيز من ورانا ومن غير أي استئذان».

وتابعت: «لما عرفنا ده، قولناله يدينا كارت الميموري بتاع الكاميرا عشان نمسح الفيديو، لأنه حطنا في موقف محرج وسخيف مع فنانة كبيرة زي أستاذة سميرة، وضحك علينا وقتها وقالنا إن الكارت اتحرق، ومشيناه من وقتها من القناة، بس اتفاجئنا بيه نشر الفيديو عنده على أكونت خاص بيه».

سميرة عبد العزيز تعلق على الفيديو

وعلّقت الفنانة سميرة عبد العزيز، بشأن الفيديو المتداول، موضحة خلال تصريحاتها لـ«هُن»، أن تلك الواقعة تعود أحداثها لـ3 أعوام مضت، منذ حضورها فاعليات مهرجان الإسكندرية داخل أحد فنادق المحافظة.

وقالت: «الفيديو ده من 3 سنين، ومش عارفة إيه فكر الناس بيه؟ ومتصورتش إنه ينتشر الفترة دي».