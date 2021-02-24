حكاية «سيشن» كشف خيانة شاب.. والمصورة: مرتبط ببنتين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صدفة غريبة تعرضت لها دنيا محمد، فتاة عشرينية وتعمل مصورة فوتوغرافية بمحافظة السويس، خلال مجال عملها، بعد طلب غريب من فتاتين، وهو عمل جلسة تصوير لهما مع شاب يرتبطان به، كل منهن على حدى دون علم الأخرى، ما عرضها لصدمة غير متوقعة.

تفاصيل اكتشاف «دنيا» لارتباط الشاب بنفس الفتاتين

«أول مرة في حياتي أتعرض لموقف غريب في حياتي زي ده، وكنت محتاجة أعمل سيشن ما لكابل وطلبت من خلال بوست على «فيس بوك» إن لو في بنت مهتمة تبعتلي صورتها هي وخطيبها أو اللي مرتبطة بيه، ولاقيت بنت بعتتلي صورتها هي والشاب اللي مرتبطة بيه عشان أصورهم وكان شكلهم في العشرينات، وبعدها اتفاجئت ببنت تانية خالص بعتالي صورها هي واللي بتحبه، واتفاجئت إنه نفس الولد اللي في صور البنت الأولانية».. حسب «دنيا» خلال حديثها لـ«هُن».

«دنيا» تلغي تصوير الفتاتين

صدمة غريبة تعرضت لها المصورة العشرينية، عقب إرسال الفتاتين صورهما لها مع الشاب ذاته، ما جعلها تقرر إلغاء الاتفاق معهما: «شوفت الصور ومبقتش مصدقة واتصدمت صدمة كبيرة، وروحت قافلة تليفوني لحد ما أعرف هعمل إيه، وقررت ألغي الشغل مع البنتين، وكلمتهم وقولتلهم إني مش هصور، لأني استغربت جدا موقف الولد، وحطيت نفسي مكانهم، صدمتهم هتكون عاملة إزاي لو اكتشفوا ده بعد كده، ومحبتش إن ده يحصل عن طريقي، خصوصا إنهم نفسهم يفرحوا أكيد».