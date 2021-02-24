توقعات الأبراج لـ 24-2-2021: نصيحة لـ الحمل وأجواء رومانسية لـ السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop"

برج الحمل

التشتت يهدر طاقتك الذهنية والجسدية، حدد أولوياتك ونظم وقتك

برج الثور

يسيطر عليك نوبة من الغضب، امتصها وساعد نفسك على تهدئة أعصابك

برج الجوزاء

تعيش حالة من التردد بخصوص قرارات مصيرية، فكر جيدا واتخذ قرارك حتى لا يفوت الوقت

برج السرطان

أجواء رومانسية تجمعك بالشريك، استمتع ولا تدع شيئا يعكر صفوك

برج الأسد:

اليوم مناسب لاتخاذ قرارات المتعلقة بشؤونك بالعمل

برج العذراء

تعاني من الإجهاد والتعب، عليك بقسط من الراحة لتجديد نشاطك

برج الميزان

تحظى بحب من المحيطين خاصة الأسرة والأصدقاء، اسمتع بوقتك معهم

برج العقرب

أنت بحاجة لعشاء رومانسي وكلمات رقيقة تجمعك بشريك الحياه لتتخطى فترة الخلافات والمشاكل

القوس

توخى الحذر بمشاريعك الجديدة وادرسها جيدا

برج الدلو

رؤساءك بحاجة للتأكد من كفاءتك

برج الجدي

لديك مسؤوليات كبيرة وأمور متعلقة بأسرتك، فكر جيدا قبل اتخاذ أي قرار يخصهم

الحوت

حالة من عدم الرضا والتخبط بأمورك بالعمل، عليك بإعادة النظر والتفكير بزوايا مختلفة