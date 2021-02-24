محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

هناك الكثير من الأخطاء التي ترتكبها ربة المنزل دون أن تدري، بالإضافة إلى أن هناك بعض الأشياء أيضا التي تستخدمها بطريقة خاطئة.

وفي التقرير نستعرض لكم 7 أشياء تستخدمها ربة المنزل بطريقة خاطئة طوال الوقت، وفق ما أود موقع "برايت سايد".

1- تسخين بقايا الطعام في وعاء مربع:

لا تسخن الحاويات المربعة طعامك بالتساوي، ما ينتج عنه وجبات جافة وأحيانًا محترقة، لهذا ينصح بتسخين طعامك على طبق دائري من أجل الحصول على وجبتك دافئة ولطيفة، ويجب أيضًا تجنب تسخين طعامك في عبوات بلاستيكية لأنها يمكن أن تسرب المواد الكيميائية الضارة إلى طعامك.

2- برد أظافرك في اتجاهين:

من المهم أن تبدأي ببرد أظافرك باتجاه المنتصف دون التحرك ذهابًا وإيابًا، وتأكدي من عدم القيام بذلك بسرعة كبيرة، لأن هذا شيء يمكن أن يفسد الشكل الذي تريديه.

3- مسح المرايا بمناشف ورقية:

يمكن أن تترك المناشف الورقية آثارًا صغيرة من الوبر على المرآة، لذا فمن الأفضل استخدام قطعة القماش المصنوعة من الألياف الدقيقة، ولكن لا تنس أنك بحاجة إلى منظف زجاج مناسب وليس مجرد رذاذ تنظيف.

4- إهمال تمشيط شعرك من الأعلى إلى الأسفل:

يؤدي استخدام هذه الطريقة، إلى حدوث المزيد من الأضرار ويتسبب أيضًا في تكوين المزيد من العقد لشعرك، ولتجنب ذلك، يجب عليكِ أولاً تمشيط أطراف شعرك من أعلى لأسفل، وتأكدي أيضًا من أنك تستخدم النوع المناسب من الفرشاة حسب حالة شعرك واحتياجاته.

5- وضع الملح في الطعام قبل وضعه في الميكروويف:

وفقًا لعلوم الغذاء، عندما تضعي الملح على طعامك قبل تسخينه في الميكروويف، ستخرج وجبتك جافة في المكان الذي وضعتي فيه الملح، لهذا السبب من الأفضل تتبيل طعامك بعد إخراجه من الميكروويف مباشرة.

6- تنظيف لوح التقطيع الخشبي بالصابون فقط:

لا يكفي غسل لوح التقطيع بالصابون لتنظيف كل الأوساخ الزائدة، لهذا السبب، من حين لآخر، من الضروري رش الملح على السطح الخشبي وفركه بنصف ليمونة، وتأكدي من شطفه بعد ذلك بالكثير من الماء الساخن.

7- ترك الملعقة الخشبية فوق القدر (الأواني):

إذا وضعت الملعقة الخشبية فوق القدر، فلن يغلي الماء أبدًا، هذا لأنه عندما تتلامس فقاعات الماء مع شيء أقل من 100 درجة مئوية فإنها تميل إلى الهدوء.