أجمل صيحات بدلات موضة ربيع 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 فبراير 2021 01:39 صباحاً - عرضت أهم دور الازياء العالمية عن مجموعاتها الجديدة لـ ربيع وصيف 2021 والتي احتوت على باقة واسعة من أجمل البدلات الرسمية، كوني أول من يكتشف أبرز صيحات القصات والألوان واختاري الموديلات التي تجددين بها خزانة الموسم المقبل.

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بدلات ماركات عالمية مزينة بالطبعات

BADGLEY MISCHKA





زينت الطبعات الكثير من بدلات ربيع وصيف 2021، أحببنا البدلة البيضاء المخططة بالأحمر بشكل عامودي من توقيع بادجلي ميشكا Badgley Mischka والتي زودت بحزام يحدد الخصر لإدخال لمسة أنثوية على الطبعة الرجالية.





قدمت ماركة دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana مجموعة ارتكزت على تقنية الـ Patchwork وأنعكس ذلك على البدلات الرسمية عريضة الياقات التي مزجت بين أنماط الورود ونقاط البولكا والخطوط الملونة.





بدلات ماركات بجاكيتات قصيرة موضة الموسم

CHANEL





لا تزال موضة البدلات المصممة بجاكيتات قصيرة الصيحة الأبرز في 2021 وقدمتها أسماء بارزة في عالم صناعة الموضة في مقدمتها دار شانيل Chanel التي أدرجت ضمن مجموعة الربيع بدلات سوداء دائرية الياقة بجاكيتات قصيرة مزينة بجيوب كبيرة وأزرار ذهبية، فيما ظهرت عارضات كريستيان ديور Christian Dior ببدلات مميزة بخاماتها الصيفية الخفيفة والبناطيل الواسعة.



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بدلات رسمية بألوان ترابية موضة 2021

ADAM LIPPES





طغت على مجموعات ربيع وصيف 2021 الألوان الترابية، قدمت ماركة آدم ليبيس Adam Lippes بدلة Double breasted واسعة باللون الجملي تميزت بقصتها الرجالية والبنطال الطويل ما يجعلها من القطع المثالية للوكات العمل.





يبدو أن البدلات الواسعة ذي البناطيل الطويلة ستكون نجمة ربيع 2021 حيث تألقت بها عارضات ماركة Boss ونسقت مع توب أخضر Mint ويمكن إستبداله بقميص أبيض للحصول على إطلالة رسمية

بدلات بأكتاف عريضة موضة ربيع 2021

ALEXANDER McQUEEN





كانت الأكتاف العريضة والبارزة السمة الغالبة على بدلات ربيع وصيف 2021، قدمت ماركة ألكسندر ماكوين Alexander McQueen بدلة محددة الخصر مصممة ببنطال قصير مزجت بين اللونين الرمادي والأسود.





لفتنا أيضًا التصميم غير التقليدي للبدلة الزرقاء ذي الأكتاف البارزة من مجموعة بالمان Balmain، تصميم مميز يناسب السهرات.





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