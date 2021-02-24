إطلالات متنوعة للأمهات من مايا وليمز

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 فبراير 2021 01:39 صباحاً - تُعَدُّ مدونة الموضة العراقية، مايا وليمز، من الأشخاص المؤثرين في حياة الأمهات بشكل كبير، فمن حبها للموضة لم يؤثِّر إنجابها على إطلالاتها بالسلب على الإطلاق، واعتمدت مايا مجموعة من الأزياء الأنيقة والألوان الزاهية بستايل يتناسب مع مراحلها المختلفة.



إطلالات اللون الأسود من مايا وليمز

تنسيق اللون الأسود من مايا وليمز



تحرص الكثيرات من النساء، لا سيما الأمهات، على إخفاء عيوب جسدهن بتنسيقات اللون الأسود، لذا تأنقت مايا وليمز ببلوزة سوداء مصممة بكم واحد طويل مع بنطال وحذاء من الجلد يكسوهما اللون الأسود لأناقة ناعمة في المظهر اليومي، وللمناسبات الشتوية أطلت بفستان ميدي من المخمل الأسود مصمم بأكمام طويلة ومزين بفيونكات بيضاء في المنتصف، وفي إطلالة أخرى ظهرت ببلوزة وحذاء يكسوهما اللون الأسود مع بنطال أسود مكسوٍّ بالترتر الملون بلمعة بسيطة لأناقة عصرية.

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تنسيق الفساتين العصرية بأسلوب مايا وليمز

فستان مناسبات مميز من مايا وليمز



لجأت مايا وليمز للفساتين العصرية في مختلف إطلالاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أبرز خياراتها نسقت فستاناً بوهيمياً أزرق مصمماً بفيونكة سوداء ضخمة في الخصر مع مجوهرات عصرية وأقراط ضخمة للأذن، كما اختارت في إطلالة أخرى فستاناً قصيراً من الترتر الأصفر مصمماً بقَصَّة واسعة في الأعلى، وزينته بمجوهرات ذهبية مميزة لإطلالة لافتة للأنظار.

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خيارات شتوية من مايا وليمز



لمظهر ناعم مناسب للموسم الحالي تألقت مايا بمعطف طويل أبيض مصمم بحزام للخصر مع بنطال أسود وحذاء من الجلد، ولمظهر أكثر تميزاً وأنوثة تزينت ببلوزة فوشيا من المخمل مع تنورة بيضاء مزينة في الأطراف بالريش الأبيض ليمنحها مظهراً لافتاً، وأطلت في الخيار الثالث ببلوزة بيضاء شتوية مصممة بفتحة واسعة في الرقبة مع بنطال من الجينز لأناقة يومية بسيطة، ولمظهر أكثر دفئاً ارتدَتْ تنورة بطبعات جلد الأفعى مع بلوزة بيضاء ومعطف طويل من الفرو الناعم، كما ظهرت ببنطال أسود مع قميص أبيض وبوت مصمم باللون الأبيض المطبع بالأسود بأسلوب عصري.

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