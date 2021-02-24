تنسيق الملابس المنقطة بأساليب عصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 فبراير 2021 01:39 صباحاً - تتميز الملابس المنقطة بأناقتها وإمكانية تنسيقها مع مختلف الإطلالات، سواء الإطلالات الكاجوال أو الإطلالات السواريه.

وتختلف تصميمات الملابس المنقطة، كما تختلف ألوانها والأقمشة المُستخدمة في تصميمها، وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" طرق تنسيق الملابس المنقطة، من أشهر الماركات العالمية، لإطلالة أكثر أناقة.



تنسيق القميص المنقط من Dior

قميص منقط من ديور



إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة عملية وأنيقة بالقميص المنقط، يمُكنكِ تنسيق قميص منقط من ماركة Dior، باللون الأسود، صُمم بقماس الحرير المنقّط باللونين الأزرق الداكن والأبيض.

ويُمكنكِ تنسيق هذا القميص الأنيق مع بنطلون جينز داكن ذي أرجل واسعة، وبليزر باللون الكحلي ذي ياقة عريضة وتطريزات من الخيوط الذهبية، مع حذاء من الجلد الأسود اللامع.

تابعي المزيد : أجمل موديلات فساتين حمراء موضة ربيع 2021



تنسيق الفستان المنقط من Valentino

فستان منقط طويل من فالنتينو



أصبحت الفساتين المنقطة من قطع الأزياء الرائجة في الآونة الأخيرة، إذ قامت باعتمادها الكثير من الفتيات خاصة في فصلي الربيع والصيف.

ولتنسيق الفستان المنقط، يُمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة من ماركة valentino، لفستان منقط طويل صُمم من قماش الكريب، منقط باللون الأبيض، مع توب ذي أكمام طويل وربطة عنق طويلة مُصممة بنفس لون وقماش الفستان، مع تنورة بتصميم A line، متوسطة الطول.

ويمكنكِ اعتماد هذا الفستان مع حقيبة يد من الجلد الأسود، وحذاء جلد بدون كعب باللون الأوف وايت أو الأبيض.

تابعي المزيد : موديلات فساتين مقلمة لصيف 2021



تنسيق البلوزة المنقطة من Erdem

بلوزة منقطة من Erdem



لإطلالة أنيقة تناسب العمل أو الخروجات المسائية، يُمكنكِ تنسيق بلوزة منقطة من ماركة Erdem، وهي بلوزة مُصممة من الكريب باللون الأزرق الداكن مع الزخارف الوردية المنقطة، وأكمام طويلة ذات أساور كشكش طويلة.

ويُمكنكِ تنسيق هذه البلوزة الأنيقة مع بنطلون أبيض ذي أرجل واسعة، وحذاء جلد أسود ذي كعب طويل ومقدمة مُدببة، إضافة إلى حقيبد يد باللون الأسود.

تابعي المزيد : فساتين سهرة ناعمة بحسب شكل الجسم موضة ربيع 2021



تنسيق الفستان الساتان المنقط من Zara



لإطلالة أنثوية جذابة بالملابس المنقطة، يُمكنكِ اعتماد فستان ساتان منقط بالأسود، من ماركة Zara، وهو الفستان الذي صُمم بتوب ذي حمالات رفيعة مع فتحة صدر V، وتصميم الكشكش على الصدر، مع تنورة موسطة الطول بتصميم A line.

ويُمكنكِ تنسيق هذه الإطلالة مع حذاء ذي كعبٍ عالٍ باللون الأسود، مع حقيبة كتف من الجلد الأسود.

تابعي المزيد : إطلالات محتشمة لربيع وصيف ٢٠٢١