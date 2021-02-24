الامارات | عروض سينمائية ملائمة للمصابين باضطرابات حسيّة

شكرا لقرائتكم خبر عن عروض سينمائية ملائمة للمصابين باضطرابات حسيّة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت «وكس سينما»، في إطار شراكتها مع مركز دبي للتوحّد، عروض أفلام ملائمة للمصابين بالاضطرابات الحسيّة، وهي تجربة سينمائية فريدة من نوعها، مصممة خصيصاً لجعل ارتياد السينما أكثر شمولية وإتاحة للجميع، حيث سيتم تعديل وتنظيم العروض الأسبوعية للأفلام بطرق متنوّعة وملائمة، من شأنها أن تتيح للأطفال الذين يعانون خللاً في التكامل الحسي الاستمتاع بأحدث الأفلام السينمائية مع عائلاتهم والأصدقاء في بيئة مواتية ومريحة.

وستشهد العروض الملائمة للمصابين بالاضطرابات الحسيّة تعديل بعض الجوانب من الأفلام، بما في ذلك خفض الصوت، واعتماد إضاءة خافتة طوال فترة عرض الفيلم، وحذف الإعلانات واستقبال عدد قليل من الزوّار في صالة السينما، وذلك بهدف الحد من التحفيز المفرط، كما يمكن للعائلات إحضار الوجبات الخفيفة الخاصة بهم من خارج السينما، لتلبية المتطلبات الغذائية الخاصة لأطفالهم.

وتقام هذه العروض الأسبوعية، يوم السبت الساعة 12:00 ظهراً في صالة «سينما كيدز»، الصالة الملوّنة المخصص لروّاد السينما الصغار، حيث يمكن للزوّار الاستمتاع بمجموعة واسعة من الأفلام المناسبة لكل أفراد العائلة والأفلام الكرتونية.

وستقدم «وكس سينما» العروض الملائمة للاضطرابات الحسيّة داخل دولة الإمارات في كل من: «مول الإمارات» و«ياس مول» و«سيتي سنتر الشارقة» و«سيتي سنتر الفجيرة» و«الجيمي مول» و«سيتي سنتر عجمان» قبل طرحها على المستوى الإقليمي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم للسينما»، كاميرون ميتشل: «نؤمن أن ارتياد دور السينما هو تجربة ساحرة بحد ذاتها، وينبغي أن يستمتع بها الجميع، ويسعدنا عبر هذه الشراكة مع مركز دبي للتوحّد توفير هذا العروض الجديدة. صُمّمت العروض الملائمة للاضطرابات الحسيّة بحيث تجعل ارتياد السينما أكثر سهولة، حيث تتيح للأطفال الذين يعانون خللاً في التكامل الحسي الإستمتاع بقضاء وقت مميز مع العائلة وهم يشاهدون أفلامهم المفضلة».

وعبّر مدير عام وعضو مجلس إدارة مركز دبي للتوحّد، محمد العمادي، عن الفخر بالتعاون مع «وكس سينما» المعروفة بتجاربها المبتكرة في كل أرجاء المنطقة، مشيراً إلى أن بيئة السينما بالنسبة قد تكون عبئاً ثقيلاً لبعض روّاد السينما، حيث تزيد من تحفيز نشاط الأطفال، نظراً لما فيها من أصوات عالية وأضواء ساطعة، لكن من خلال بعض التعديلات التي يمكن إدخالها على بنية المكان، ستضمن هذه العروض المناسبة للمصابين بالاضطرابات الحسيّة للأطفال الذين يعانون خللاً في التكامل الحسي وعائلاتهم، عدم تفويت فرصة تحقيق تجربة جماعية، ومشاهدة أفلامهم المفضلة على الشاشة الكبيرة.

يذكر أن «وكس سينما» فازت، أخيراً، بجائزة «أفضل تجربة سينمائية»، خلال حفل جوائز مجلس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للترفيه والجذب السياحي «مينالاك»، وذلك للسنة الثانية على التوالي.

المبادرة تتيح للأطفال الذين يعانون خللاً في التكامل الحسي الاستمتاع بأحدث الأفلام السينمائية.

ستشهد العروض تعديل بعض الجوانب من الأفلام، مثل خفض الصوت، واعتماد إضاءة خافتة.

صُمّمت العروض، حيث تتيح للأطفال الاستمتاع بقضاء وقت مميز مع العائلة، وهم يشاهدون أفلامهم المفضلة.

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