الامارات | «الاختيار 2» يستكمل تصوير مشاهده دون أحمد مكي

شكرا لقرائتكم خبر عن «الاختيار 2» يستكمل تصوير مشاهده دون أحمد مكي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حالة من القلق والحيرة والاستفسارات اجتاحت الفضاء الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي أخيراً، وذلك بالتزامن مع إعلان الممثل المصري أحمد مكي، إصابته بفيروس «كورونا»، وخضوعه للعزل المنزلي مدة أسبوعين، الأمر الذي يعني توقف تصوير مشاهده في مسلسل «الاختيار 2»، إلى جانب نخبة من النجوم الذين التحقوا بالجزء الثاني من هذا العمل الناجح، الذي تابعه جمهور واسع من عشاق الدراما المصرية، وحقق نسب مشاهدات عالية رمضان الماضي، باعتبار تناوله لموضوع بطولات القوات المسلحة المصرية في حربها ضد الإرهاب.

ولم يتأخر المنتج الفني للمسلسل، فتحي إسماعيل، في تصريحات صحافية أخيرة، عن نفي خبر إيقاف العمل واستمرار عمليات تصويره، قائلاً: «إنه يجري الآن تصوير المشاهد الخاصة بالممثل كريم عبدالعزيز، ومشاهد بقية الممثلين المشاركين فيه، على أن يتم استكمال تصوير مشاهد النجم أحمد مكي بعد شفائه من الفيروس وانتهاء فترة العزل المنزلي التي يخضع لها في الوقت الحاضر، علماً بأن الجزء الجديد سيحتفي بإطلالة خاصة للفنان الراحل هادي الجيار، الذي توفي قبل استكمال مشاهده بسبب إصابته بفيروس (كورونا)».

فيما أعلن المخرج بيتر ميمي، عن تغيير خطة تصوير أحداث المسلسل، قائلاً في تصريحات صحافية: «أتمنى أولاً الشفاء العاجل للنجم أحمد مكي وعودته سالماً لاستئناف تصوير المشاهد المتبقية له ضمن أحداث المسلسل»، مؤكداً في الوقت نفسه أنه أجرى تعديلاً بسيطاً على خريطة التصوير، لحين تماثل مكي للشفاء وعودته إلى موقع التصوير سالماً.

وكان الفنان أحمد مكي، قد تصدر قبل أيام قليلة محركات البحث الافتراضية وصفحات التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول عبارة «فان ديزل الغلابة» لتتحول في ساعات قليلة إلى «تريند»، وذلك، مباشرة إثرانتشار صورته مع الفنان كريم عبدالعزيز في أحد المشاهد الخارجية للمسلسل، الذي سيسلط جزؤه الثاني الضوء على أحداث مختلفة عن الجزء السابق، ليتناول أحداث «رابعة» وبسالة وتضحيات قوات الأمن من الشرطة والجيش لحماية الوطن والشعب المصري. على صعيد متصل، يتوقع صنّاع المسلسل، الذي تصدى لتأليفه ولكتابته هاني سرحان، وأخرجه لشركة «سينرجي» للإنتاج، المخرج بيتر ميمي، أن يحقق الجزء الثاني ما حققه الجزء الأول من نجاح واسع في مصر. وذلك بعد أن نجح بطله النجم أمير كرارة في نيل استحسان الجمهور من خلال آدائه المتقن لدور الشهيد أحمد منسي، فيما أبدع الممثل أحمد العوضي من جانبه في تقديم شخصية الإرهابي هشام عشماوي، متناولاً تضحيات أبطال (الكتيبة 107) أثناء هجوم 2017 الإرهابي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news