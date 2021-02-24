الامارات | مغامرات وتجارب فريدة.. مناطق دبي السياحية تلتزم أعلى معايير السلامة

شكرا لقرائتكم خبر عن مغامرات وتجارب فريدة.. مناطق دبي السياحية تلتزم أعلى معايير السلامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 24 فبراير 2021

تواصل مناطق الجذب السياحي في دبي التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، التي تتم مراجعتها من قبل الجهات المختصة باستمرار، والتي تشكّل مصدر ثقة بالنسبة للمواطنين والمقيمين في الدولة، وكذلك الزوار من مختلف أنحاء العالم، بما يمكنهم من الاستمتاع بمجموعة من التجارب الفريدة ضمن بيئة آمنة. وتعمل دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) بشكل وثيق مع الجهات الحكومية المختصة، وغيرها من الأطراف المعنية في القطاع، لضمان التطبيق الأمثل للإجراءات المتبعة في الإمارة، خصوصاً في المناطق الرئيسة التي تحظى بإقبال من قبل الجمهور. وقامت الوجهات باعتماد مجموعة من الإجراءات المكثفة، بما فيها برامج متخصصة لتدريب موظفيها والعاملين لديها، بهدف توفير أعلى مستويات السلامة لحماية ضيوفهم، إلى جانب إجراء عمليات تنظيف وتعقيم بانتظام لكل الأماكن التي يتم فيها الاتصال المباشر مع الضيوف، وذلك بما يتماشى مع التعليمات الصادرة عن الجهات المعنية. وأطلقت دبي، خلال عام 2020، مبادرة ختم «دبي الضمانة» للتأكد من امتثال المنشآت السياحية والتجارية، بما فيها الفنادق، ومراكز التسوق ومحال التجزئة، والمطاعم، والوجهات السياحية والترفيهية بجميع بروتوكولات الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وكذلك حسن إدارة هذه الأزمة، ويجري إعطاء الختم لتلك المنشآت الملتزمة، على أن يكون صالحاً لمدة 15 يوماً، ويتم تجديده كل أسبوعين، بعد جولات تفتيشية لموظفي الجهات المختصة التي تقوم بتفقّد تلك المنشآت باستمرار.

وللعلم، فقد حصلت دبي على «ختم السفر الآمن» الذي يمنحه المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، بناءً على الإجراءات الصارمة وبروتوكولات السلامة والصحة العامة المتبعة، والذي يعطي المسافرين الثقة ويشجعهم على اختيار دبي وجهة آمنة للسفر.

ومن بين الإجراءات الاحترازية المتبعة في الوجهات التي يرتادها الجمهور، ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي، إلى جانب الالتزام بمجموعة من التدابير الاحترازية الجديدة لمناطق الجذب السياحي الرئيسة في دبي، ومختلف الوجهات الترفيهية، وتحرص «دبي للسياحة»، بالتعاون مع شركائها، على التطبيق الأمثل لتلك الإجراءات الوقائية لتحقيق الأهداف المرجوة، وفي ما يلي نذكر مجموعة من الوجهات ومناطق الجذب السياحي التي تقدم تجارب فريدة، وفي الوقت ذاته تؤكد على الالتزام بالتدابير الاحترازية لضمان سلامة مرتاديها..

1 مراكز التسوق

خفضت مراكز التسوق في الإمارة - ومن بينها دبي مول ومول الإمارات اللذان يمنحان زوارهما فرصة استكشاف مجموعة واسعة من التجارب واقتناء أفضل العلامات التجارية العالمية - سعتها الاستيعابية إلى 70% حتى 28 فبراير.

2 القرية العالمية

علّقت القرية العالمية، إحدى أكبر الوجهات الثقافية والترفيهية في العالم، مؤقتاً جميع العروض المسرحية والمتجولة، بما فيها عروض الألعاب النارية والفقرات الترفيهية، إجراء احترازياً، وتستمر القرية العالمية في الترحيب بضيوفها في أجنحة الدول المتنوعة، إلى جانب أكثر من 200 مطعم ومقهى، لتوفر أكبر تشكيلة من خيارات مأكولات الشارع على مستوى المنطقة.

3 برج خليفة

قام برج خليفة، أطول برج في العالم، بتطبيق نظام صحي جديد يشمل الشراء المسبق للتذاكر عبر الإنترنت، وخدمات المدفوعات الرقمية، وفحص درجة حرارة الموظفين والضيوف، وإجراءات التعقيم الصارمة التي يتم تنفيذها في جميع نقاط الاتصال.

4 الرحلات التراثية

قامت مجموعة Hero Experiences Group، المتخصصة في تنظيم الرحلات التراثية الراقية ومغامرات المناطيد الهوائية، بتعيين مدير مختص بشؤون النظافة، لضمان الامتثال الدائم للإرشادات المتعلقة بفيروس «كورونا»، إلى جانب التدريبات المكثفة والمستمرة للموظفين على تطبيق هذه الإرشادات.

5 «آي إم جي»

قامت «آي إم جي» عالم من المغامرات، أكبر وجهة ترفيهية داخلية في العالم، بتكثيف البروتوكولات الخاصة بها، لتشمل عمليات التنظيف والتعقيم اليومية، مع تحديد أعداد الزوار داخل محال التجزئة ومناطق تناول الطعام، فضلاً عن كاميرا قياس حرارية على جميع المداخل للحصول على أقصى حماية لهم.

6 «دبي أكواريوم»

يطبّق «دبي أكواريوم» وحديقة الحيوانات المائية - أحد أكبر أحواض الأكواريوم الداخلية في العالم، ويضم أكثر من 300 نوع مختلف من الحيوانات البحرية - إرشادات وقائية صارمة، بما في ذلك شراء التذاكر عبر الإنترنت، وفحص درجة الحرارة عند الوصول، وإجراءات التعقيم المكثفة في جميع نقاط الاتصال.

7 «ليجو لاند دبي»

قام «ليجو لاند دبي» - منتزه الترفيه المثالي للعائلات الذي يضم 60 لعبة تفاعلية، إلى جانب حديقة الألعاب المائية «ليجو لاند واتر بارك» - بإضافة إجراءات الصحة والسلامة في مناطق تجارب بناء قطع الليجو، ومناطق اللعب المغلقة للحد من ازدحام الأطفال.

8 «لاجونا المائية»

أجرت حديقة لاجونا المائية، الحديقة المائية المتكاملة التي تضم مجموعة من المنزلقات المائية المتنوعة وركوب الأمواج، تعديلاً على الطاقة الاستيعابية للحديقة مع حملات تعقيم وعمليات تنظيف يومية مكثفة، إلى جانب برامج التدريب التوعوية لموظفيها حول فيروس «كورونا»، والالتزام بارتداء معدات الوقاية طوال فترة وجودهم.

9 «أتلانتس نخلة»

افتتح فندق أتلانتس نخلة جميرا مختلف مرافقه، بما فيها المسابح والمطاعم والشواطئ، مع تحديد القدرة الاستيعابية لكل منها، مع السماح للعائلات بالجلوس في مجموعات لا تتعدى خمسة أشخاص، وذلك لتعزيز ثقة الضيوف وتشجيعهم على زيارة الفندق والحجز فيه خلال هذه الفترة، كما يوفر الفندق إمكانية إلغاء الحجز قبل 24 ساعة بشكل مؤقت.

قامت الوجهات باعتماد إجراءات مكثفة، وبرامج لتدريب موظفيها لتوفير أعلى مستويات السلامة .

أطلقت دبي مبادرة ختم «دبي الضمانة» للتأكد من امتثال المنشآت السياحية والتجارية.

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