ماذا يحدث لجسمك عند تناول طبق من شوربة الخضار في الشتاء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

شوربة الخضار تحتوي على أنواع عديدة من الخضروات، وكل نوع منها مليئ بالعديد من العناصر الغذائية والفيتامينات التى تعود على جسم الإنسان بالكثير من الفوائد الصحية.

وفي التقرير نورد لكم ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت طبق من شوربة الخضار، بحسب موقعي "netmeds" و"healthbenefitstimes".

1- إنقاص الوزن:

الحساء خيار غذائي حتمي لمن يسعى لتحقيق هدف إنقاص الوزن، وذلك لأنها منخفضة في الدهون والسعرات الحرارية، فهي لا تفي بآلام الجوع المفاجئة فحسب، بل تمنع أيضًا من الإفراط في تناول الطعام وتساعد على منحك اللياقة البدنية الخالية من الدهون.

2- يعزز الهضم:

تساعد وفرة الألياف الصحية في الخضروات في تحسين حركة الأمعاء وتسهيل الامتصاص السليم للعناصر الغذائية وتسهيل عملية الهضم، ويساعد حساء الخضار إذا تم تناوله قبل الوجبة أيضًا في هضم الطعام الذي يتم تناوله بعد ذلك، ويمنع تناول الحساء المصنوع من الخضار بانتظام انتفاخ البطن والإمساك ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى.

3- مصدر غني للسوائل:

حساء الخضار الذي يحتوي على الكثير من الماء يغذي خلايا الجسم ويحافظ على نضارة البشرة، بالإضافة إلى إن وجود الكربوهيدرات والبروتينات والدهون وكذلك الفيتامينات والمعادن يمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها بشدة للقيام بأنشطة أخرى.

4- مضادات الأكسدة:

الخضروات المستخدمة في حساء الخضار غنية بمضادات الأكسدة، ما يساعد على حماية الجسم من أضرار الجذور الحرة المؤكسدة، وبالتالي تمنع الجسم من علامات الشيخوخة المختلفة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة والبقع والهالات السوداء.

5- تقوية العظام:

وجود فيتامين د والكالسيوم في الخضروات يقوي العظام ويقوي الهيكل العظمي للجسم، بالإضافة إلى إن تضمين حساء الخضار في نظامك الغذائي المعتاد يمنع هشاشة العظام لدى البالغين ويساعد في نمو العظام ونموها عند الأطفال.

6- يعزز عمل القلب:

تعتبر الخضروات التي تحتوي على نسبة أقل من السعرات الحرارية والدهون غير المشبعة صحية للقلب، بالإضافة إلى أن تناولها بانتظام يمنع تراكم الكوليسترول السيئ داخل الشرايين، والذي بدوره يمنع تصلب الشرايين والنوبات القلبية ويحافظ على الدورة الدموية الصحية.

7- تحسين التمثيل الغذائي:

يساعد تناول شوربة الخضار في إدارة التمثيل الغذائي في الجسم وتجنب تكوين الدهون وتحسين امتصاص العناصر الغذائية، وبالتالي، فإن عملية التمثيل الغذائي في الجسم ستعمل بشكل جيد.

8- تحسين رؤية العين:

يتكون مرق الخضار من كمية كبيرة من فيتامين أ الذي يساعد على تحسين العين، ويمكن أيضا أن يعزز الرؤية ويساعد على تجنب أمراض العيون مثل الجلوكوما أو إعتام عدسة العين، وتحسين نمو العين عند الأطفال.