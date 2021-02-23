حكايات الفتيات مع البيتكوين.. «ميادة» أصغر مستثمرة و«آيه» حققت مكاسب خيالية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

البيتكوين عملة جديدة باتت حديث الجميع على السوشيال ميديا، البعض يقول إنه حقق من تجارتها أرباحا خيالية والبعض الآخر متخوف ويرى إنها مجازفة، تواصلنا مع فتيات سردن قصة نجاحهن مع هذه العملة إضافة إلى آراء الخبراء، لكي نجيب عن التساؤل هل المغامرة تستحق كل هذا الضجيج أم أنها تجربة مجهولة المصير؟

ميادة جمال، 21 عاما، أصغر مستثمرة بيتكوين في محافظة الجيزة، تروي قصتها لـ «هن»: سمعت كتير عن البيتكوين وعمري ماصدقت الفكرة لحد ما قابلت ناس قالولي إنهم كسبوا وجابوا عربيات، فبدأتها بإني استلفت كتير لحد ماوصلت لأول فئة من اشتراكي في العملة الرقمية 10800 جنيه، وبعد 4 أشهر قدرت من أرباحي أجهز أختي التي تكبرني سنا وقدرت أجيبلها كل الأجهزه الكهربائية، واشتري بتكوين بـ 300 دولار وحولت 100 دولار للبورصة وحلمي أجيب شقه لأهلي».

آيه مصطفى، صاحبة الـ 25 عاما، إحدى مستثمري البيتكوين ومتداولينه حققت مكاسب كبرى بعد أن خاضت تجربة العملة الرقمية في بدايتها، حيث بدأت بمبلغ 10800جنيه متخوفة من خسارة هذه التجربة، ولكنها حققت نجاحا من أول أسبوعين حتى الشهر الرابع من اشتراكها في العملة وتداولها، حتى وصلت إلى 6 الآف دولار، ولازالت تطمح في الوصول لإيرادات أعلى، «هكمل علشان عايزة أجيب عربية».

ما هو البيتكوين وطريقة التعامل به؟

شهدت عملة البيتكوين نجاحا لفت أنظار الجميع في السوق العالمي مما حرك لدى الفتيات دافع الفضول لمعرفة طبيعة العملة والهدف من وجودها على الساحة، فقد ظهرت عملة البيتكوين العملة المشفرة على يد مجموعة من الأشخاص عرفوا باسم ساتشي ناكاموتو، وهي عملة مركزية تستخدم الند بالند أي أنها رقمية تستخدم دون وسيط حيث أنها لا تتطلب بنك مركزي.

وكشفت الأبحاث أن بداية ظهور العملة في عام 2009 ولكن من الغريب حتى الآن سبب اختفاء مؤسسيها في عام 2010.

ورغم اختفاء مؤسسي العملة حتى الآن إلا أنها حققت نجاحا متزايدا في الأسواق الرأسمالية العربية والأجنبية حتى وصلت لأكثر من 900 مليار دولار، فقد ارتفع سعر العملة الرقمية إلى أن وصل إلى 5751800 دولارا، وهذا ما دفع كثير من الشركات الأوروبية للتعامل بالبيتكوين، وكان من أبرز هذه الشركات شركة تسلا وماستر كارد وبي ان واي مليون، حسب ما إصدرته رويترز.

وقد أجريت العديد من الدراسات حول هذه العملات ومدى قوة أمانها من خطورتها ونسبة النجاح فيها، فقد أكدت الدراسات على عدم خطورة العمليات الرقمية وأن البيتكوين تعد ثاني أكبر عملة مشفرة بعد عملة الـ ethereum، حسب ما أصدرته مقالة the conversation.

بدايات البيتكوين في السوشيال ميديا

اشتهرت عملة البيتكوين سريعا مما اثار جدل شديد في العالم ودفع البعض الى انشاء مجموعات موثوقة تهتم بالعملة الرقمية تقوم على شروط واساسيات تحمي سياسة العملة وكانت من اشهر هذه المجموعات ملتقى بيتكوين العرب الذي تجاوز عدد اعضائها 147الف وملتقى العملات الرقميه وعدد مشتركينه تجاوز ال40 الف ومجموعة arab bitcoin trader الذي ضم حوالي 21 ألف عضو، بالإضافة إلى مجموعة بيتكوين بالعربي التي بلغ عدد أعضائها 3 آلاف عضو.

موقف القانون المصري من عملة البيتكوين

صدر قانون بفرض عقوبة على من يمارس تعاملات في هذه العملة أو يتعامل بها دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي، وفقا للقواعد التي تحددها المادة 206ـ وإن التعامل يكون بالجنيه المصري وغير هذه العملة تتعرض للملاحقة القانونية.

أسباب ارتفاع عملة البيتكوين في العالم عامة ومصر خاصة

يقول الخبير الاقتصادي أحمد معطي، إن عملة البيتكوين والعملات الرقمية عامة ظهرت على الساحة في فترة زمنية قصيرة، فقد دفعت الكثير إلى اللجوء لهذه العملة دون معرفة الأسباب الناتجة عن ظهورها، فقد يرجع ظهورها لعدة أسباب قد تكون أهمها جائحة كورونا والتي كانت سببا كبير في شل التعاملات وارتفاع نسبة البطالة، وقد تكون سبب ندرة عملة البيت كوين لأن العملة المتوافرة منه تنحسر في الـ12مليون وحدة فقط، فقلة العملة وتزايد الطلب عليها سبب رئيسي لارتفاع قيمتها، حسب ماصرح لـ سكاي نيوز.