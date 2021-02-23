فاديا كيوان: «منظمة المرأة العربية إنجاز تاريخي في ذاكرة التعاون العربي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في كلمتها الافتتاحية، ضمن أعمال المؤتمر العام الثامن لمنظمة المرأة العربية «المرأة العربية والتحديات الثقافية»، والذي تنعقد فعالياته في الفترة 23-25 فبراير 2021، أكدت الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، أن إنشاء منظمة المرأة العربية في عام 2003 شكّل إنجازًا تاريخيًا في ذاكرة التعاون العربي المشترك.

وأوضحت، أن المنظمة ولدت بمبادرة كريمة من السيدات العربيات الأول اللائي كن استثنائيات في رؤيتهن، وأن المنظمة سلكت طريقها برفقة المنظمات العربية المتخصصة الأخرى المنبثقة عن جامعة الدول العربية.

وأضافت كيوان، أن المنظمة تستند اليوم الى ثمانية عشر سنة من الخبرة والأنشطة، بفضل تشبث أهل القضية ومهنية القيمين عليها والمتعاونين معهم من مسؤولين حكوميين وخبراء وخبيرات من الدول العربية ومن العالم.

وأكدت، أنه بالرغم من كل الصعوبات بات للدول العربية اليوم منظمة متخصصة بقضايا المرأة، تشكل منصة عربية على الخريطة الإقليمية والدولية، ناشطة، ومحترفة، وتسعى لخدمة الدول العربية الأعضاء، مع الاحترام الكامل لكل دولة ولأولوياتها وخياراتها.

ووعدت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، بأن تسعى المنظمة دائما لتكون منارة في سماء التعاون العربي في إطار جامعة الدول العربية.